Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ehliyet sınavı sonuçları MEB tarafından açıklandı. 2017 yılının son sınavı olarak yapılan 23 Aralık'ta gerçekleştirilen sınav sonuçları merakla araştırılan konular arasında. Direksiyon sınavına girmeden önce ehliyet sınavının geçer notunu sorgulayan vatandaşlar, sonraki sınavın tarihini merakla araştırıyor. İşte, Millî Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre 23 Aralık ehliyet sınav sonuçları bilgisi ve ilk kez uygulanacak elektronik ehliyet sınavı hakkında detaylar...

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SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN ALINMASI GEREK?

Sınavda çıkan sorular ve cevap anahtarı, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ODSGM ( Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü) üzerinden erişime açıldı. Ehliyet sınavından en az 70 puan alan adaylar direksiyon sınavına girebilecek. Direksiyon sınavından da en az 70 puan alanlar, stajyer ehliyet sahibi olacaklar.

DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor.

SONRAKİ EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu yıl ilk kez ehliyet sınavı elektronik olarak da gerçekleştirilecek.

2018/MTSKS-1 10 ŞUBAT 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-2 21 NİSAN 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-3 04 AĞUSTOS 2018 ( saat 14.00)

2018/MTSKS-4 20 EKİM 2018 (saat 14.00)

2018/MTSKS-5 22 ARALIK 2018 (saat 14.00)

2018/MTSK e-Sınavı e-Sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 (yedi) günü yapılacaktır.

MEB EHLİYET SINAVINDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİĞE HAZIRLANIYOR

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, bakanlık, sınavlar için dijital devrime hazırlanıyor.

Gelecek yıldan itibaren tüm motorlu taşıt sürücü kursu sınavları ile açık ortaokul ve lise sınavları, 81 ilde 124 e-sınav merkezinde yapılacak. Kalkınma Bakanlığı da e-sınav uygulamasının yaygınlaştırılmasına katkı verecek.

MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce motorlu taşıt sürücü kursu e-sınavı, halen 29 il merkezinde 32 salonda yapılıyor. Bu kapsamda Türkiye genelinde 92 merkez daha açılacak.

İlk etapta il merkezlerinde kurulacak e-sınav salonlarının, ilerleyen dönemde nüfusun yoğun olduğu büyük ilçelerde de açılması planlanıyor. Bu merkezler, yüksek teknoloji ve akıllı cihazlarla donatılarak, her biri bin kişinin aynı anda sınava gireceği şekilde tasarlanacak.