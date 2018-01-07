Mahmut Hoca'ya son veda! Münir Özkul'u bugün uğurluyoruz...

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın efsane ismi Hababam Sınıfı’nın Mahmut Hocası Münir Özkul, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Münir Özkul için bugün ilk tören saat 11.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleşiyor... Salonda tören için son hazırlıklar yapılıyor...

CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE CAMİSİNDE



Ardından Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Özkul’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Özkul’un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart’ta bir tören düzenleyecek. Ortaoyuncuları Kavuğu’nu Münir Özkul’dan devralan Şensoy’un yöneteceği tören Beyoğlu’ndaki Ses Tiyatrosu’nda yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AİLEYE TAZİYE TELEFONU



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul'un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan Özkul'un kızı Güner Özkul ile telefonda görüştü. Vefat haberinin ardından taziye telgrafı da göndermiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merhum sanatçıya Allah'tan tekrar rahmet, aileye ve yakınlarına da başsağlığı dilediği kaydedildi