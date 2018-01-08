Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hac kura çekiliş sonuçlarının açıklanmasına artık kısa bir süre kaldı. Milyonlarca Hacı adayı Müslüman, 2018 yılında İslam'ın 5 şartından biri olan Hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda diyanet.gov.tr üzerinden Hacı olmak için başvurularını tamamladı, gözler Hac kura çekiliş sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak sorusuna çevrildi. Milyonlarca adayın başvuruda bulunduğu Hac kuralarının sonuçlarına diyanet.gov.tr adresinden ulaşılacak. İşte Hac kura çekiliş sonuçları 2018 detayları...

HAC KAYIT SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

HAC KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığımızca, kuraya tabi tutulacak hacı adaylarının önemli bir bölümünün önceki yıllardan beri bekleyen ve bu yıl tekrar kayıt yenileten, bir kısmının da ilk kez ön kayıt yaptırmış olanlardan teşekkül etmesi sebebiyle, önceki yıllardan bekleyenlerin mağduriyetlerini belli oranda giderebilmek ve kendilerine daha fazla imkan sağlamak maksadıyla, kur'a çekiminde; kayıt yapılan yıllara göre kat sayı uygulanması ve kuranın; hacı adaylarının peş peşe girdiği kura sayısının kendisiyle çarpımı sonucu elde edilecek rakama göre çekilmesi benimsenmiştir. Örneğin Katsayılı kura sistemi ile 5 yıldır başvuru yapanların 25 kez, 4 yıldır kayıt yaptıranların 16, 3 yıldır kayıt yaptıranların 9, 2 yıldır kayıt yaptıranların 4 ve bu yıl ilk kez kayıt yaptıranların ise 1 kez ismi çıkmakta, böylece yeni kayıt yaptıranların heyecanı da her yıl devam etmektedir.

Hacı adaylarının pasaportları, toplu halde Ankara'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği'ne gönderilir, vizeleri alındıktan sonra uçak biletleri ile birlikte, önceden belirlenen (hangi hacı adayının hangi hava alanından gideceği) hava alanlarına gidilir ve pasaport ve biletler Hacı adaylarına teslim edilir, sonrasında da hava yolu ile hac yolculuğu başlar.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018 yılı itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak olan hac kayıtları yani hac kura sonuçları ile ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat geçtiğimiz senelere bakacak olursak Hac kayıtları kura sonuçlarının Şubat ayında açıklanması ön görülüyor.

2018 YILI HAC MÜRACAATLARI

A - 2018 YILINDA İLK DEFA KAYIT YAPTIRACAKLAR

1- 2018 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında alınacaktır.

2- “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra;

a- Müracaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda,

b- Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat ederek, Kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

c- Anlaşmalı Bankalar : Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, VakıfBank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım.

3- Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere ön kayıt ücreti iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile veya aralarında hiçbir akrabalık bağı olmayanların, istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

6- Talepleri halinde engelli vatandaşlarımız hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte; mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar ise ancak hacca hiç gitmemiş mahremleri ile müracaat yapabileceklerdir.

7- Hacca götürülmek istenilen 0-12 yaş çocukların kayıtları ebeveynleri ile birlikte yapılacak olup, 7-12 yaş arası çocuklar kuraya dahil edilmeyeceklerdir. Ancak, çekilecek kuradan sonra kesin kayıt hakkı elde eden ebeveynler 0-6 yaş arası çocuklarını istemeleri halinde beraberlerinde hacca götürebilecek, 7-12 yaş arası çocuklarını ise hacca götüremeyeceklerdir.

8- Ön kayıt esnasında ayrı ayrı yerlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat eden eş veya akrabaların kesin kayıt esnasında mahremiyet birleştirilmesi yönündeki talepleri karşılanmayacaktır.

9- 2018 yılında ilk defa ön kayıt yaptıranlardan daha önceki yıllarda ön kayıtları bulunanların kuraya birlikte katılmayı istemeleri halinde 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında il ve ilçe müftülüklerince birleştirmeleri yapılacaktır.

10- Önceki yıllarda hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek olup, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları silinecek ve ön kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

11-Önceki yıllarda herhangi bir belge ibraz etmeden vekâleten hacca gittiklerini belirten vatandaşlarımızdan kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

12-Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

13-İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlardaki bilgi eksikliğinden "Grup Başı" olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

HAC VE UMRE HİZM.GEN.MÜD.

14-Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

B- ÖNCEKİ YILLARDA KAYIT YAPTIRANLAR (KAYIT YENİLEME)

1- 2017 yılı hac kurasına katılıp hacca gidemeyenlerin kayıtları 21 Aralık 2017 tarihinde Başkanlıkça yenilenecektir.

2- Kaydı yenilenenlerden; geçmiş yıllarda yapmış oldukları il, ilçe ve kuraya birlikte gireceği kişilerde, hac konaklama tercihlerinde, adres ve cep telefonu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri yapabileceklerdir.

3- Önceki yıllarda ön kayıtları bulunanlardan, 2017 yılında kayıtlarını yenilememeleri sebebiyle hac kurasına katılamayanların, 2018 yılı hac kurasına dahil olabilmeleri için ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücreti yatırmaları halinde kayıtları önceki kura kat sayıları dikkate alınarak güncellenecektir.

C- ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEMELERDE ORTAK KRİTERLER

1- Konaklama Türleri

a) Oda Tercihli Konaklama Türü:

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansörsayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, oda kapasitelerine ve belirli oranlarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebeviye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

b) Otel Konaklama Türü:

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

• Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 500 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

• Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacaktır.

• Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasite sayıları sınırlı olup, kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda boşluklarına göre yapılacaktır.

2- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

3- Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini mutlaka girmeleri gerekmektedir. (Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımız “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerdir.)

4- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.