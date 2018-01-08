Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aralık ayı içerisinde Batı Afrika ülkesi Gine’ye çıkartma yapan İDDEF yetkilileri, eğitimlerini tamamlayan yirmi dört talebeye icazetlerini takdim etti. Şubat ayı içerisinde İDDEF tarafından Başkent Konakri’de hizmete açılan Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s.) Külliyesi Batı Afrika’nın en büyük İslami Merkezi olarak ön plana çıkıyor. İçerisinde bulunan II. Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleşen düğün törenleri ve çeşitli organizasyonlarla Türk ve Afrika insanın kaynaşmasına, sosyal ilişkilerin gelişmesine vesile oluyor. Batı Afrika’da hizmet ağını genişleten İDDEF, Gine ziyareti kapsamında başkent Konakri’ye 450 km mesafede bulunan Dabola’da yapımı tamamlanan mescid ibadete açıldı. Ayrıca Afrika’da ilk köle ticaretinin yapıldığı bir liman şehri olan Bofa’da yeni medreselerin temeli atıldı. Aynı zamanda Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s.) Külliyesi 2. Etap Kız Medresesi ve sağlık ocağı binasının da temelleri atıldı. İlk adımları atılan bu hizmetlerin hızla tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.