Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Ocak Salı akşamı belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Zengin olma hayaliyle Milli Piyango bileti alan talihliler, Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını sorguluyor. Bu akşam gerçekleştirilecek Milli Piyango çekiliş sonuçlarına bu haberden ulaşabileceksiniz. İşte Milli Piyango 9 Ocak çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

http://www.millipiyango.gov.tr/ adresinden Milli Piyango çekiliş sonuçlarına ulaşabilir, 9 Ocak Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Milli Piyango çekiliş sonuçları 9 Ocak Tıkla, Öğren

9 OCAK 2018 ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK

Milli Piyango İdaresi (MPİ), 9 Ocak 2018 çekilişinin Ankara Kızılay'da bulunan hizmet binasında yapılacağı bilgisini paylaştı.

Çekilişin halka ve tüm medya kuruluşlarına açık olduğu belirtildi.

Çekilişlerin canlı yayını MPİ'nin internet sitesinde yayınlanacağı açıklandı.

MİLLİ PİYANGO İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, "İdaremizce oynatılan Milli Piyango, On Numara, Şans Topu, Süper Loto, Sayısal Loto oyunlarının çekilişleri web sitemizden canlı olarak yayınlanmaktadır. İdaremizin 'www.millipiyango.gov.tr' adresinden yayınlanan On Numara, Şans Topu, Süper Loto ve Sayısal Loto oyunlarının çekilişleri saat 21.15'ten, Milli Piyango oyununun büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 18.00'den itibaren canlı olarak izlenebilmektedir."denildi.

Dağıtılacak ikramiyeler şu şekilde:

1 kişiye 4.000.000 TL, 1 kişiye 400.000 TL, 3 kişiye 400.000 TL, 5 kişiye 20.000 TL, 20 kişiye 5.000 TL, 100 kişiye 1.000 TL, 150 kişiye 500 TL, 500 kişiye 200 TL, 2000 kişiye 160 TL, 12.000 kişiye 1000 TL, 80.000 kişiye 60 TL ve 200.000 kişiye 30 TL ayrıca 54 kişiye 4 bin TL teselli ikramiyesi dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ GÖRSELİ

Milli Piyango'nun, 9 Ocak 2018 Salı günü tarihli çekiliş için bastırılan biletin görseli yayınlandı. Biletin üzerinde, okul servisleri ve öğrenciler yer aldı. Bilette,"Geleceğimizi taşıyoruz, emniyet kemerimizi bağlamadan yola çıkmayalım"ifadeleri yer aldı.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?



Milli Piyango çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler arasından; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemeleri sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkisi bulunan bayiler, son dört rakam ve son beş rakama ait ikramiyeleri de ödeyebilirler. İdare tarafından belirlenmiş olan sayılar dışındaki ikramiye ödemeleri, bayilerin yetki alanları dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen miktar doğrultusunda ödeme yapabilirler.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenir. Bu tutarların altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden ödenir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda talihlilere yapılacak ödeme miktarları arttırılabilir ya da azaltılabilir.



MİLLİ PİYANGO HAKKINDA



18 yaşından küçük olanlar Milli Piyango çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş ile kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Zaman aşımı süresi, resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır.



Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; ikramiye tutarı, biletin seri numarası, fiyatı tam olarak görünmeli ve okunmalıdır. Bilet üzerinde kopma ya da yırtılma olsa bile rakamlar okunur halde oldukça ikramiye ödemesi yapılır.