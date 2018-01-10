Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu konuda Antalya’da çalıştay düzenlediklerini ifade eden Gülay “Mesleki eğitimin yeteneğe göre verilmesi konusunda Bakanlık olarak İŞKUR ve Hacettepe Üniversitesi ile ortak bir bilimsel çalışma yürütüyoruz. Öğrenciyi mesleki eğitim alanlarına, kabiliyetine göre yerleştirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık bin öğrenci ve 800 öğretmenle testleri tamamladık. 10 mesleki alan çalıştık. Meslek liselerinde kabiliyete göre yerleştirme için bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilere yetenek test merkezlerinde 1-1,5 saat gibi bir sürede bir uygulama yapılacak. Burada amaç, öğrencileri yeteneklerine göre meslek sahibi yapmak. Gülay, çalışmalarına Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın direktifleri doğrultusunda son şeklini vereceklerini belirtti. ANTALYA