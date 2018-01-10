Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 hafta sonu indirimleri ve A101 indirimli ürünler kataloğu merak içerisinde sorgulanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren dev market zinciri A101, indirimli ürünler satarak her kesimden vatandaşın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yılın belli günlerinde belirledikleri fiyat ve ürünlerle büyük indirimler sağlayan A101 indirimli ürünler kataloğuna buradan da ulaşabilirsiniz. Tavuktan, çaya, çocuk bezinden kahvaltılık ürünlere, bakliyattan ev ve iş yerleri için bütün ihtiyaçları karşılayan A101 hafta sonu indirimlerine devam ediyor. Alışverişe çıkmadan önce mutlaka A101 indirimli ürünler kataloğunu kontrol edin...

8 – 10 Ocak 2018 A101 aktüel ürünleri indirim kataloğu ile müşterilerinin beklentilerini boşa çıkartmayan A101 marketleri yeni hafta aktüel ürünleri ile ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürünler tercih etmiş.

Aktüel ürünleri kataloğunda yer alan ürünler ile sınırlı kalmayan indirimler A101’in kendi üretimi olan yüksek kaliteli üretilen markaları ile her reyonda fırsatlarını tüketicilerine sunuyor, ayrıca A101 aktüel ürünlerinde özenle seçilen dönemsel ihtiyaçlarınız düşünülerek hazırlanmış aktüel ürünler listesi belirli sayıda ürünler ile şubelerinde yer almakta, bu yüzden beğendiğiniz ürünleri tükenmeden almanız gerekli.

İndirimlerine her haftanın perşembe günü güncelleyen A101 marketlerinde uygun fiyatlı ürünleri alarak hem ihtiyaçlarınızı alırken hemde bütçenizi koruyorsunuz. Mutlaka A101 şubelerine uğramayı unutmayın.

A101 Aktüel 11 Ocak 2018 Perşembe Kataloğu içerisinde yer alan indirimli ürünler bununla da bitmiyor. Teknolojik cihazlarında depolama alanı yetmeyenler için SanDisk 16 GB OTG USB Bellek bu hafta sadece 24,95 fiyatı ile A101 markette. Ayrıca bu haftanın kampanyaları içerisinde Piranha Lotus Y/Z Type Oto Teyp 59,95 TL fiyatı ile dikkat çekiyor. Çok beğeneceğiniz diğer bir ürün ise PiranhaLed Ekranlı Park Sensörü sadece 39,95 TL fiyatı ile.

Kış aylarının gelmesi ile birlikte araçlarınızın ihtiyaçları da artıyor. Bu ihtiyaçları da düşünen A101 Markette bu hafta Plenty Kışlık Oto Bakım Seti 7,95 TL, yolda kalanlar için Çekme Halatı 12,50 TL, Araç temizliğine önem verenler için Sinbo SVC-3460 Araç Süpürgesi 39,95 TL fiyatı ile sizleri bekliyor.

A101 market sizin her türlü ihtiyacınıza yanıt vermeye devam ediyor. Evinizde kullanacağınız çok amaçlı ürünler de bu hafta katalogda indirimli fiyatları ile sunuluyor. Evinizin istediğiniz her alanında değerlendirebileceğiniz Mobetto 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 139,90 TL fiyatı ile sizleri bekliyor. Kıyafetleriniz için yeterli alan yaratamıyorsanız, bunun çözümü de A101’de. Tekerlekli Askılık 49,90 TL fiyatı ile bu haftanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alacağa benziyor.

Mutfağınızın ihtiyaçları da A101 ile karşılanıyor. Sinbo ürünlerini her zaman en uygun fiyatlara sunan markette bu hafta, Sinbo SP-5215 Çift Taraflı Döküm Tava 65 TL, SinboSHB-3107 Multi Blender Set 99,95 TL ve Sinbo SBG-7116 Elektrikli Cam Kapaklı Döküm Izgara 109,95 TL fiyatı ile sizlerle olacak.