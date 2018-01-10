Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldı. Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Daha sonra birbirlerini ve biyolojik ailelerini bulan kız kardeşlerin, avukat Elife Kumak aracılığıyla satıldığı iddia edildi. İHA muhabirinin ulaştığı Elife Kumak, “Bu konuyu yargıya taşıyacağım. Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım” dedi.
Adanalı çocuklar Amerikalılara mı satıldı? Suçlanan avukattan ilk açıklama
10.01.2018 - 12:19 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 12:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da 2 kız çocuğunu ABD'li askerlere satmaya aracılık ettiği ileri sürülen Avukat Elife Kumak, hakkındaki iddialara ilişkin yargıya başvuracağını belirterek, "Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım" dedi.
Etiketler : abd,asker,avukat,adana,çocuk satma,
535102 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/535102.aspx
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