Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5+1 Şans Topu çekiliş sonuçları öğrenmek için doğru adrestesiniz. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü yapılan 5+1 Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam belli olacak. Doğru rakamları tutturmak için Şans Topu gişelerinde uzun kuyruklar oluşturan binlerce talihli, 5+1 Şans Topu kolonlarını doldurdu. Geçen hafta Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Konya'da 5+1 rakamını doğru bilen 4 kişi, 186.919,10 TL kazanarak büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu hafta da ne kadar ikramiye dağıtacağı merak konusu olan Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir.

10 Ocak 5+1 Şans Topu Çekiliş sonuçlarına buraya tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Geçen hafta Şans Topu çekilişinde 11, 15, 20, 21, 26 + 02 rakamları gelmiş, büyük ikramiye ise; Eskişehir/Tepebaşı, İzmir/Konak, Kocaeli/Gebze, Konya/Ereğli'ye çıkmıştı. 5+1 doğru rakamı bilen 4 talihli, 186.919,10 TL ikramiye kazanmışlardı.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Şans Topu çekilişinde 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler ikramiye almaya hak kazanırlar. İkramiye almaya hak kazanan talihlilerden;

1+1, 2+1, 3 ve 3+1 bilenler loto bayilerinden,

4+1 ve 5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

5+1 bilenler de Milli Piyango İdaresi’nden ikramiyelerini alabilir.

Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini ilgili yerden alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödeme yapılmaz.



ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?



Şans Topu kuponu, iki sayı kümesinden oluşur. Birinci sayı kümesinde 1’den 34’e kadar, ikinci sayı kümesinde ise 1’den 14’e kadar sayılar bulunur. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlemesi yapılır. Kolon doldurulurken işaretlemelerin dik olarak yapılması ve kırmızı kalem kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir. Çekilişler Çarşamba akşamları düzenlendiği için, Perşembe sabahından Çarşamba günü saat 21.00’a kadar kupon doldurulabilir. Çekilişte katılım sınırı bulunmadığı için, istenilen sayıda kolon ile katılım sağlanabilir.