Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Show TV'de kendi adını taşıyan program yapan Seda Sayan, dün popçu Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'u konuk etti. Akalın, biyografisinin anlatıldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilmesi sebebiyle büyük şok yaşadı. Program biter bitmez Sayan'ı sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Seda Sayan, bu haberler üzerine açıklama yaptı. İbrahim Kutluay görüntüsünden haberi olmadığını vurgulayan ünlü şarkıcı, Demet Akalın-Okan Kurt çiftinden özür diledi.

"ÇOK GEREKSİZ BİR RESİM"

"Sabah kadar ağladım" diyen usta sanatçı, "Büyük bir özür borcum var. Çok sevdiğim, 'damadım' dediğin, nikah şahidi olduğum Okan Kurt'tan özür diliyorum. Ekibim adına binlerce kez özür diliyorum. Senden ve eşinden özür diliyorum. Ben senin ablanım. Sen de beni kırmadın programıma geldim. Benim haberimin olması mümkün değil. Bir resim bir saniye de olsa geçmiş, çok gereksiz bir resim oradan geçmiş. Sabaha kadar ağladım, sesim o yüzden çıkmıyor. İster kabul edin, ister etmeyin. Ben sizden kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Okan hayatımda kaybetmeyi isteyeceğim son delikanlı. Umarım özrümü kabul ederler. Kimseyle küs kalmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Özür dilemek bir erdemdir" ifadelerini kullandı.