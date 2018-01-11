Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz The Times'ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, "Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz." dedi.

Türkiye, İran ve Beşşar Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, "İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz." sözleriyle ifade etti.



ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 22 Aralık 2017'de, DEAŞ'ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.



AA önceki gün, güvenilir yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin PYD/PKK'nın Kandil yapılanmasıyla yeni oluşum için ilk etapta 400 terör örgütü mensubuna eğitim verdiğini bildirmişti. Haberde, ABD'nin sınır muhafız birliği adı altında verdiği eğitim ve diğer yardımlarla, örgütün "Kuzey Ordusu" adını verdiği sözde düzenli oluşumun altyapısını kurduğu belirtilmişti.



Dışişleri Bakanlığı da dün ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett'i çağırarak, örgüt mensuplarına verilen silahlı eğitime ilişkin rahatsızlığı iletmişti