Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çukur 12. bölümde ne oldu, Çukur son bölüm özeti izle, çukur 12. bölüm ile ilgili merak ettiklerinize haberimizden ulaşabilirsiniz. Show Tv ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Çukur dizisinde dün akşam 12. bölüm yayınlandı. Heyecanla beklenen Çukur 12. bölümde ne oldu? Çukur 12. bölümde Sena, Yamaç için biriyle görüşüyor ve bilgi alıyor, Koçavalı İdris ise çocuğunun öldüğünü düşündüğü anda gelen telefon ile sarsılıyor. Herkes Sultan Hanım ile Paşa'nın ne sakladığını merak ediyor. Diziyi izlemeyi kaçıran sevenleri ise "Çukur 12. bölümde ne oldu? | Çukur Son Bölüm Özeti İzle (Sultan ile Paşa ne saklıyor?)" diye merajla aratıyor. İşte Çukur 12. son bölüm özeti

ÇUKUR 12. BÖLÜMDE NE OLDU?

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ İZLE

ÇUKUR 12. BÖLÜM DE NE OLDU?

Yamaç, Münir ile ilgili yaşanan gelişmenin ardından adeta çılgına dönecek. Abisi ile birlikte sürekli görüşme gerçekleştiren Yamaç, Münir’in durumunu sorgulamak üzere gittiği mekanda ret cevabı alınca masayı yumruklamaya başlayacak. Sena ve Yamaç ayrılığı sonrasında genç kız ilk kez tek başına adım atmaya başlayacak. İpotekler konusunda Yamaç’a kendisinin akıl verdiğini söyleyen abisi ise yaşadıkları zorlu sürecin altını çizecek. Öte yandan evlerin ipotek edilmesinden İdris’in haberinin olup olmadığı sorulan Yamaç, babasına haber vermediğini duyuracak.

ÇUKUR 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur'un 11. Bölümünde; Çukur'da tüm dengeler alt üst olmuştur. Vartolu ile Yamaç arasındaki mücadele gittikçe alevlenir. Artık ikili arasında silahlar konuşmaktadır. Bu tansiyonu yüksek yüzleşmeyle beraber, Sena ve Çukur arasında seçim yapmak zorunda kalan Yamaç, hayatının en zorlu günlerini yaşamaktadır.

Yamaç’ın karşısında küçük duruma düşen Selim, öfkesine yeni düşerek Yamaç’ı dönüşü zor bir hataya sürükleyecektir. Bu sırada Baykal ve Avukat Nazım da, boş durmayacak ve tehlikeli hamlelerde bulunacaklardır. Gerilimin doruk noktasında olduğu anlarda İdris Koçovalı’ya gelen gizemli mektup ise Çukur’da yepyeni bir dönemi başlatacaktır.