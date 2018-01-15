Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 50 yılda yeme-içme kültürünün ağırlıklı olarak fast food tarzına doğru eğilim göstermesi beraberinde dengesiz beslenmeyi ve buna bağlı olarak obezite gibi çeşitli problemleri de yanında getirdi. Fast food kültürüne dahil olan yiyeceklerin hemen hepsinin sağlıksız olması, toplumda bu sektöre karşı olumsuz bir algı oluşturdu. Ancak son yıllarda fast food yiyecekler arasına dahil olan, vazgeçilmez lezzeti ve faydalı besinlerin karışımı ile elde edilen çiğ köfte bu algıyı yıkarak, diyet ve spor tutkunlarının yiyecek listesinin ilk sırasında yer almayı başardı.

Spor Sırasında Oluşan Ağrıları Yok Ediyor

Çiğ köftenin yapımında kullanılan bulgur, ceviz, isot ve pul biber gibi besinler insan vücuduna inanılmaz faydalar sağlıyor. Çiğ köftenin yararları ile ilgili açıklamalarda bulunan Sporcu Beslenme Uzmanı Aydın Özden, ’’Çiğ köfte yapımında kullanılan pul biber, içerisinde fazla kalori, yağ ya da şeker bulunmamasının yanında yapısında birçok lezzet barındırır. Bir çay kaşığı pul biberin içerisinde 6 kalori ve 1 gram karbonhidrat bulunur. Aynı miktardaki biberin içerisinde, günlük 2000 kalori alması gereken bir insanın ihtiyaç duyduğu A vitamini miktarının yüzde 15i’ni bulunur. A vitamini, cildiniz, gözleriniz, tırnaklarınız ve saçlarınız için oldukça önemli bir vitamindir. Pul biber aynı zamanda C, E ve B6 vitaminlerini de içerirken ayrıca içerisinde demir, potasyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller de bulundurur. Eğer vücudunuzun herhangi bir yerinde spordan kaynaklı ağrı varsa, daha fazla pul biber tüketmek size yardımcı olabilir. Capsaicin maddesi biberlerde bulunan ve bibere acı ve baharat tatlarını veren bir içeriktir. Bu içerik aynı zamanda acıyı ve ağrıyı azaltma özelliklerine de sahiptir. Tüketildiğinde, acı biberlerin oldukça güçlü analjezik yani ağrı kesici etkileri vardır. Ayrıca oldukça güçlü bir iltihap sökücü özelliğe de sahiptir. “Pul biberlerin termojenik bir yapısı vardır, bu da vücutta sıcaklık oluşturduğu ve metobolizmayı uyardığı anlamına gelir’’ dedi.



Bulgur Sporcuların Enerjik Olmalarını Sağlıyor, İsot İse Yaşlanmayı Önlüyor…

Konu ile ilgili yorum yapmaya devam eden Özden, ’’Ham maddesi buğday olan bulgur müthiş besleyici bir besin maddesidir. Oldukça yüksek karbonhidrat değerine sahiptir. Buğdayın besin öğelerinden olan çinko, kepek, krom ve magnezyum doğal olarak bulgurun içerisinde de yer almaktadır. Ayrıca bunlara ek olarak B vitaminleri bulgurda bulunmaktadır ve lif açısından da oldukça zengindir. Yüksek karbonhidrat değeri nedeni ile enerji verici özelliğe sahiptir. Özellikle sporcuların vücut direncini korumaları ve enerjik olmaları açısından çok değerlidir.



İsotun kolesterol düşürücü, mide asidini düzenleyici ve mikrop öldürücü etkilere de sahip olduğu bilinmektedir. Bilindiğinin aksine zayıflayıcı etki de gösteriyor. İsotun ise yaşlanmayı önlemesinin yanı sıra, cilde faydalı, bulaşıcı hastalıklara karşı etkili, C vitamini açısından zengin, sindirimi kolaylaştıran, vücuttaki aşırı yağ ve kolesterol birikiminin önlenmesini sağlayan bir madde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Cevizin içerdiği yüksek derecedeki bazı zengin vitamin ve elementler genel anlamda sağlığımızın korunmasını sağlamaktadırlar. Fakat özellikle yüksek derecedeki Omega 3 yağı asidi ve E vitamini sayesinde başta kolesterol olmak üzere, kalp çevresinin temizlenmesinde ve kalp sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadırlar’’ dedi.

Türkiye’nin 65 iline yayılan ürünleri ile güçlü bir lojistik ağına sahip olan Ziyafet Çiğköfte Yönetim Kurulu Başkanı Veysi Akıncı da konu hakkında düşüncelerini açıkladı. Akıncı, ’’ Biz bu yola çıktığımız ilk günden bu zamana kadar hep aynı amaca uygun tavırlar sergiledik. Biz topluma sadece bize ticari kazanç sağlayacak bir ürün sunmadık, bundan önce sağlıklı ve yerel bir ürün sunmayı görev edindik. İstedik ki geleneksel lezzetimiz çiğköftemizi herkes gönül rahatlığıyla yesin. Sizin de bildiğiniz gibi çiğ köfteyi diyet uygulayanlar, spor yapanlar, çocuklar rahatça tüketebiliyor. Çünkü sağlıklı, çünkü faydalı ve hijyenik. Sayın Özden’in belirttiği sağlık detaylarına eklemek istediğim tek şey Ziyafet Çiğ Köfte markası olarak hijyene çok önem vermemizdir. Hijyenik ortamda el değmeden üretilen çiğ köftemiz yurdumuzun her yerine sağlanması gereken hijyenik ve sağlıklı bir ortam eşliğinde ulaştırılmaktadır.’’ dedi.