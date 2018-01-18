Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Can Survivor'da mı? 2016'da gönüllüler takımında yarışan Damla Can'ın Survivor All Star'da olacağı iddia edildi. Survivor'ın başlamasına günler kaldı. Kadro hemen hemen tamamlanmış durumda. Peki Survivor kadrosunda kimler var? Son olarak Damla Can'ın Survivor'a katılacağı iddia edildi. Peki Damla Can kimdir, kaç yaşında, ne zaman Survivor'a katıldı? İşte Damla Can hakkında merak edilenler

Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Damla Can, 10 Şubat Cumartesi günü başlayacak Survivor 2018 kadrosuna dahil etti.



DAMLA CAN SURVİVOR'DA MI?

Survivor 2018, 10 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Uçankuş'un haberine göre Survivor 2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, Survivor 2018 kadrosuna katıldı.

FİNALE KALMIŞTI

Survivor 2016'da hem başarısıyla hem de güzelliğiyle konuşulan Damla Can, finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti.

DAMLA CAN KİMDİR?

Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor

SURVİVOR'A GİDECEK İSİMLER AÇIKLANDI

Nevin Yanıt

Hilmicem İntepe

Murat Ceylan

Adem Kılıççı

Nihat Doğan

Ümit Karan

Hakan Hatipoğlu

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Ayd