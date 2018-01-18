Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 16 Ocak'ta Mut ilçesine bağlı Palantepe Mahallesi'nde iki ayrı çiftlikten 80 küçükbaş hayvan çalındı. Çiftçilerin ihbarı üzerine çalışma başlatan Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki bir ağılda hayvanları buldu. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayvanların sahiplerine teslim edildiği bildirildi.