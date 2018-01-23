Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, "Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık" konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Paris'te ABD'li mevkidaşı Tillerson ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
23.01.2018 - 18:02 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Fransa'da ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı,Mevlüt Çavuşoğlu,ABD,Tillerson,
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