Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Ekspresi bilet fiyatları, Doğu Ekspresi yataklı vagon fiyatları, TCDD Doğu Ekspresi rota, Doğu Ekspresi saat kaçta kalkıyor, Ankara-Kars Doğu Ekspresi nereden kalkıyor sorularının cevapları bu haberde! Son dönemin en gözde aktivitelerinden biri haline gelen Doğu Ekspresi, her geçen gün daha da merak uyandırıyor. Özellikle üniversite öğrencilerini peşinden sürükleyen bu hat, renkli görüntülere sahne oluyor. Şu sıralar sosyal medyada trend olan Doğu Ekspresi'yle Kars gezisi için 2 aylık bilet şimdiden tükendi. Gençlerin yeni gözdesi ise Van Gölü Ekspresi oldu. Kampanya başlatan gençler, şubatta kente 12 bin kişiyi çekmeyi hedefliyor. Van Gölü Ekspresi - Doğu Ekspresi nereden ve kaçta kalkar, biletler ne kadar ve nereden alınır, doğu ekspres nereye gider ile ilgili tüm merak edilenler için haberimizi inceleyebilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI (VAN GÖLÜ EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR?)

Doğu Ekspresi bilet fiyatları alınan bölüme göre değişiklik gösteriyor. Buna göre bazı kaynaklarda bilet fiyatı en az 47 TL olarak belirtiliyor. Ancak buna aldanmayın çünkü TCDD sitesi ve paylaşılan görsellerde görünen bilet fiyatları bunun iki katı olarak görülüyor. Doğu Ekspresi ve alternatifi Van Gölü Ekspresi fiyatları için aşağıdaki bilgilere göz atabilirsiniz.

DOĞU EKSPRESİ FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN

DOĞU EKSPRESİ YATAKLI VAGON FİYATLARI (YOLCU BAŞINA TAŞIMA + YATAK FİYATI)

Ankara-Kars (Doğu Ekspres) 1 Yatak: 95 TL (Tam) - 87 TL (%20 indirimli) - 75 TL (%50 çocuk, engelli)

Ankara-Kars (Doğu Ekspres) 2 Yatak: 80,00 (Tam) - 72 TL (%20 indirimli) - 60 TL (%50 çocuk, engelli)

VAN GÖLÜ EKSPRESİ YATAKLI VAGON FİYATLARI (YOLCU BAŞINA TAŞIMA + YATAK FİYATI)

Ankara-Tatvan (Vangölü Ekspres) 1 Yatak: 90 TL (Tam) - 83 TL (%20 indirimli) - 72,50 TL (%50 çocuk, engelli)

Ankara-Tatvan (Vangölü Ekspres) 2 Yatak: 75 TL (Tam) - 68 TL (%20 indirimli) - 57,50 TL (%50 çocuk, engelli)

TCDD YATAK KUŞET FİYATLARI DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

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DOĞU EKSPRESİ TÜM MERAK EDİLENLER İÇİN TIKLAYIN

BAKANLIK'TAN DOĞU EKSPRESİ AÇIKLAMASI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletlerin çok kısa bir süre içerisinde satıldığını belirterek talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle taleplerin karşılanmaya çalışıldığını açıkladı.

EK VAGON VERİLİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında, Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresinde yer bulunamaması ile ilgili bazı iddialar ortaya atıldığına dikkat çekilerek, "Ankara-Kars arasında işlemekte olan Doğu Ekspresinin vagonlarına ait biletler bir ay öncesinden tüm vatandaşlarımıza açık olarak bilet satış sistemi aracılığıyla satılmaktadır. Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, kiralama yapılan vagonlar Doğu Ekspresine fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir. Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresine ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılmaktadır. Talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle talepler karşılanmaya çalışılmaktadır" denildi.

DOĞU'NUN CAZİBESİ: DOĞU EKSPRESİ

Ankara’dan Kars’a 24 saatte varan TCDD’nin Doğu Ekspresi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğu Ekspresi seferlerine ilgi sosyal medya sayesinde artarken Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Talebin katlanarak arttığı Kars’ta otellerimizde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı" dedi.

TCDD’nin Ankara-Erzurum-Kars arası düzenlediği Doğu Ekspresi tren seferlerine büyük ilgi görüyor. Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin günübirlik veya 2 günlük hafta sonu tatili için gittiği Erzurum ve Kars, en çok ziyaret edilen yerlerden biri haline geldi. Foto-tur düzenleyen çok sayıda grup da, Doğu Ekspresi ile Doğu’ya gitmeye başladı. Sosyal medya sayesinde artan ilgiyle Doğu Ekspresi adeta Doğu’nun cazibesi haline geldi.Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi treni kendi turizmini oluşturdu. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Doğu Ekspresi'nden bilet almak isteyen yerli turistler sıraya girdi. Özellikle kış aylarında yoğun talep üzerine Ulaştırma Bakanlığı ek vagon konulacağını açıkladı.

OTELLER DOLDU, TAŞTI

Doğu Ekspresi ile ilgili değerlendirmede bulunan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, "Yıllardan beri Doğu Ekspresi Kars’a boş gelip boş gidiyordu. Kars il olarak turizm potansiyeli yüksek olan bir yer. Kış turizmi açısından Sarıkamış Kayak Merkezi ve kristal karın varlığı, muhteşem pistlerin varlığı hemşehrilerimiz, turistleri Kars’a çekmektedir. Biz de yıllardan beri turizm açısından ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Kars’ı, Sarıkamış’ı, Çıldır’ı, Ani’yi, kaleyi, hanları, hamamlarımızı anlatmaya çalıştık. Bu demektir ki bu bizim anlattıklarımızın artık karşılığı ürünlerini vermeye başladı. Bugün Sarıkamış’ta, Kars’ta otellerimizin hemen hemen tümünde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. Biz bundan sonraki süreçte Doğu’ya, Kars’a gelecek turist sayısının daha da fazla olacağını öngörüyoruz. Ulaştırma Bakanımız artan yolcu sayısıyla ilgili vagon sayısının artırılması talimatını verdi ve vagon sayıları talebe göre de artırılıyor. Talebe göre daha da artırılacaktır" diye konuştu.

1 YILDA REKOR YOLCU SAYISINA ULAŞILDI

Ankara Tren Garı'ndan günlük düzenlenen Doğu Ekspresi, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum üzerinden 24 saat 30 dakika sonra Kars'a varıyor. Devlet Demir Yollarının verdiği bilgiye göre 1 Ocak-18 Aralık tarihleri arasında 271 bin 120 kişi trenle yolculuk yaptı. Trende, 4 kişilik koltuklu pulman vagon, yatak olabilen 4 kişilik örtülü kuşetli vagon, lavabo, buzdolabı ve masanın bulunduğu 2 kişilik yataklı vagonlar bulunuyor.

"INSTAGRAM'DA GÖRDÜK, BİLETİ ZOR BULDUK"

Doğu Ekspres ile yolculuğun ve güzergahtaki manzaranın muhteşem olduğunu belirten vatandaşlar, “Gezi planımız vardı. Instagram hesabından gördük ve Kars’a gitmeye karar verdik. Tren yolculuğunu ilk defa yapanlar var aramızda. Kars’ta yakın çevremizden daha çok ilgi gördük. Biz bilet alırken epey sıkıntı yaşadık. Şimdi ek vagonlar da ilave ediliyor. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Her şey çok güzel. Trenle yolculuğu herkese tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İSTASYONDA YATIYORLAR

Kars Tren İstasyonu Hareket Memuru Sebahattin Koç, geçen yıla göre yüzde 40’lık artışa dikkat çekerek, "1 olan yataklı vagon sayısı kimi seferlerde 3’e çıkarıldı. 25 Aralık’a kadar çok sınırlı sayıda bilet kaldı. Çok büyük ilgi var. Doğu Ekspresi ucuz olduğu için gençler çok tercih ediyor. 5-10 kişilik gruplar halinde geliyorlar. Akşam gelip sabah dönenler de iki gün kalan da oluyor. Kimisi istasyonda yatıyor. Kars Kalesi, Ani Harabeleri ve Sarıkamış Kayak Merkezi’ne gidiyorlar" dedi.

BLOGGER’LAR ETKİLİ OLDU

Trenle tek başına Kars’a seyahat eden fotoğrafçı Mücahit Muğlu ise, "Kars’tan ziyade Doğu Ekspresi deneyimi yaşamak istedim. Kars’ı da çok sevdim. Atmosferi inanılmaz. Kars bu ara çok popüler. Bence blogger’ların çok sık seyahat etmesi çok etkili oldu. Bu ara blogger ve fotoğrafçılar Kars’a çok gidiyor. Onların paylaşımlarını gören Kars’tan ve Doğu Ekspresi’nden haberdar olmaya başladı ve talep arttı. Seyahat hiç bitmesin istedim. Kars’taki tarihi eserler ve Rus mimarisine bayıldım. Bilet bulma da hafta içi çok zorluk çekilmiyor ama hafta sonu bilet bulmak sorun" diye konuştu.

"BU SENE İNANILMAZ YOĞUNLUK VAR"

DOĞU Ekspresi ile Kars’a tur düzenleyen acente yetkilisi Bahar Ertekin şunları söylüyor: "Son 3 yıldır giderek artan bir talep var. Trenle Kars’a gidip gelenlerin memnun kalması talebi artırıyor. Bu yıl ise geçen yıla göre inanılmaz bir yoğunluk var. Geçen seneye kadar ücretli yataklı kompartıman satın alıyorduk. Bu sene talep fazla olunca TCDD gruplara özel, acentelere özel vagon verelim dedi. İlave vagonlar eklendi, biz de o vagonları aldık. Tur şirketleri, tüm biletleri aldı diye söylentiler yayıldı. Ancak biz bilet satın almıyoruz. İlave eklenen vagonları aldık. Grup değil de şahsi gitmek isteyenler TCDD’nin bilet satış sisteminden biletlerini alıyor. Ancak münferit talep de çok olduğu için bilet bulmakta güçlük yaşanıyor. Kars, Türkiye’nin bir ucu. Günümüzde insanların tatil anlayışları değişti. Trenle yolculuğunu merak edenler var. Bu merakı gidermek ve Kars’ı görmek isteyenler, talebi katladı."

DOĞU EKSPRESİ'NDE YER BULAMAYANLARA MÜJDE

Kars’ın ardından gençler şimdi de yüzlerini Van Gölü Ekspresi’ne çevirdi. Sosyal medyadan Van yolculuğu için yapılan çağrılar, hızla büyüdü. Haftada 2 gün yapılan seferlerin artırılmasını isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından “Pek yakında Van etkinliğinde 12 bin gençle oradayız” dedi. Gazete Habertürk'ten Meral Yıldız'ın haberine göre; Kampanyalar sürerken ‘İnterrail Türkiye’ ismi altında bir araya gelen bir grup genç, internet üzerinden ulaştıkları Van Valisi Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Peyami Battal ve kentteki STK’lardan da yapacakları çıkarma konusunda destek istedi. "Van’da eğitime yardım" ve "Sağlıklı gelecek" adıyla videolar çeken gençler çeşitli ülkelerden de katılım olması için çaba sarf ediyor.

"DENİZ DE VAR"

Vanlı turizmciler de kampanyadan memnun. Turizmciler, gençleri tren yolculuğu sonrası ne beklediğini şöyle sıraladı: "Kar gezilerinde Çıldır Gölü’nde balık avlayan, Sarıkamış’ı ve Ani Harabeleri’ni gezen, Kars mutfağını tadan gençler Van’da da birçok güzellikle karşılaşacak. Van Gölü, Kalesi, Akdamar Adası, kedisi, kahvaltısı, kayak merkezi gibi birçok değeri görebilecek olan gençler, Keledoş gibi yöresel yemekleri de tadabilecek. Ayrıca ‘deniz’ de görmüş olacaklar."

"KARS’A BİLET KALMAYINCA VAN’A YÖNELDİK"

Van Gölü Ekspresi’yle geçen hafta yolculuk yapan Kübra Teber, "Bundan 2 yıl önce, bir gezi rotamızın sonunu Kars’ta bitirip Doğu Ekspresi’yle dönüş yoluna geçmiştik. Oldukça keyifliydi. Van Gölü Ekspresi’yle aynı tadı yakalayabileceğimizi düşündük. Biletleri aldıktan 2 hafta sonra İnterrail Türkiye Grubu bir açıklama yaptı. Vanrail yapmaya karar vermişlerdi. Doğu Ekspresi’ndeki yoğunluğun bir benzeri bu sefer de Van Gölü Ekspresi’nde oluştu diye düşünüyorum. Van’a gelince oldukça samimi ve anlatıldığı gibi misafirperver karşılandık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Bir sürü anıyla geri döndük" dedi.

"BİLETLER ŞİRKETLERE SATILIYOR" İDDİASI

Yanı sıra CHP Milletvekili Zeynep Altıok ise Twitter’dan yaptığı açıklamada, TCDD’nin biletleri önceden turizm şirketlerine sattığını öne sürdü.

Habertürk’e açıklama yapan Altıok, "Gezginci ve üniversite öğrencileri, Kars’a foto tur etkinliği düzenlemek istediklerini fakat bazı turizm firmalarının tüm tren biletlerini önceden kapatması sebebiyle gidemediğine yönelik şikâyetlerini iletti. Ücreti 100 lira olan yataklı vagonla yapılan yolculuğun acenteler tarafından uçuk fiyatlarla satıldığını ifade ettiler. Ocak ve şubat aylarına ait Kars treni yataklı vagon kısmının henüz sistemde dahi görünmemesine rağmen aylar öncesinden turizm şirketlerine satıldığını söylediler. TCDD’nin turizm şirketlerine toplu bilet satması rant ve usulsüzlük oluşturur. Kars’ta yaşayan vatandaşlar dahil kimse bilet alamamaktadır. Bu firmaların yasal tarihler dışında 3 ay sonraya nasıl tren biletlerini alıp kimlere sattıklarını öğrenmek istiyoruz" diye konuştu.