Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnstagram'a girilemiyor. Dünya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler paylaşım platformu Instagram çöktü. Instagram kullanıcıları Instagram'a erişim problemi yaşıyor. Peki Instagram neden çöktü? İnstagram'a nasıl girebilirim? gibi birçok soruya cevap arayan kullanıcılar, Instagram hesaplarına erişim problemi yaşıyordu. Ancak son gelen bilgilere göre Instagram'a giriş problemi ortadan kalktı.

Instagram'a giriş yapmak isteyen bazı kullanıcılardan şifre istendi. Tekrar giriş yaptıklarda Instagram yeniden kullanıcılardan şifre istedi.

Hal böyle olunca herkes Instagram hesabının ele geçirilmeye çalıştığını düşündü ancak genel bir sorun olduğu anlaşıldı.

Kısa süren problemin ardından Instagram tekrar normale döndü.

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



SON GÜNCELLEME YÜZÜNDEN Mİ?

Instagram son güncelleme ile özel mesajlaşan kullanıcıların o an çevirmiçi olup olmadıklarını gösteriyor. Bu özellik sayesinde, sizi takip etmeyen kullanıcıların bile ne zaman çevrimiçi olduklarını görebileceksiniz. Bu son güncellemenin çökmeye neden olduğu iddia ediliyor.

TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?

Twitter'a da erişim problemi yaşandı. Bazı kullanıcılar da Twitter'a erişseler bile tweet atma, mesaj gönderme, fotoğraf yükleme veya arama yapma gibi fonksiyonları kullanamadı.