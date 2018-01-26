Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Sayısal Loto çekilişi ne zaman sorularının cevapları bu haberde yer alıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Millî Piyango İdaresi tarafından haftanın her cumartesi günü gerçekleştirilen Sayısal Loto umut dağıtmaya devam ediyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da zengin olma hayaliyle yanıp tutuşanlar, Sayısal Loto oynayarak bir şans elde etti. Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına belli olduğu andan itibaren buradan ulaşabilirsiniz.

27 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR? SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SAATİ

Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır. 1106. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandığında haberimizden öğrenebilirsiniz.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIR?

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.