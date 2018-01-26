Terör örgütü PKK’ın Suriye uzantısı PYD-YPG saflarında savaşan eski Amerikan Özel Kuvvetler Askeri Zana Ringar kod adlı Eddie Bragdon’un Afrin'deki Burseya Dağı’nda yaşanan çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

 