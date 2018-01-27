Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar mahallesi 1757 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 38 yaşındaki Ahmet Yanç elektrik direğine tırmandı. Daha sonra Yanç dengesini kaybedip düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri şahsı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.