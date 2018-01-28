Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Fenerbahçe maçı AZ TV İdman TV şifresiz izle ile ilgili aradıklarınız burada. Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına konuk oluyor. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı AZ TV İdman TV ekranlarından şifresiz canlı izlenebiliyor mu? Ligde oynadığı 18 maçın ardından 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 30 puanla 7. sırada yer alan Trabzonspor, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 36 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. beIN Sports ekranlarından saat 19:00'da başlayan Trabzon FB maçı AZ TV, İdman TV ekranlarından şifresiz canlı yayınlanıyor mu sorusununun futbol severler ilgi ile araştırıyor. Fenerbahçe, zorlu Trabzon deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılarak zirve yarışında rakiplerinden geride kalmamak istiyor. Trabzonspor ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak haftayı sarı-lacivertlileri sahadan eli boş göndermek istiyor. Peki heyecan seviyesi bir hayli yüksek olan Trabzon FB maçı AZ TV, İdman TV ekranlarından şifresiz canlı yayınlanacak mı? İşte FB Trabzon maçı AZ TV, İdman TV şifresiz canlı linki...

Trabzonspor Fenerbahçe maçını AZ TV İdman TV ekranlarından şifresiz canlı takip etmek için tıklayın

- Şike anıtı sergilendi

3 Temmuz 2011'de yaşanan şike sürecinin ardından Trabzonsporlu taraftarların tepkisi devam ediyor. Kentte, ‘Oturan adam’ olarak tanınan ve Fenerbahçe Müzesi’nden kupayı alarak kaçmaya çalışırken yakalanan ve uzun bir süredir ‘80 günde devri adalet’ sloganıyla Trabzon’dan İstanbul’a kadar yürüyen Halit Şahin öncülüğünde bu kez şike anıtı platformu oluşturuldu. Gönüllü bağışlarla yapılan ve yaklaşık 95 bin liraya mal edilen mermer yapı üzerine konuşlandırılan 3 metre çapında, 2 metre yüksekliğinde kupanın yer aldığı 'Şike anıtı' bugün saat 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesi Merical Park Stadyumu'nun önünde sergilendi. TS Clup Mağazası önünde römork üzerine konulan ‘Şike Anıtı’ daha sonra halatlarla birlikte stadyumun ön kısmına kadar çekildi.

"61 günlük projeyi 61 günde bitirdik"

Dünyanın dört bir yanından 1 TL olarak yaptıkları sembolik kampanyada yüreklerin bir araya geldiğini belirten Halit Şahin, "61 günlük bir projeydi ve 61 günde bu anıtı yaptık. Halatlarla çekmemizin anlamı Fatih Sultan Mehmet, geçilmeyen Bizans topraklarını almak için halatlarla gemileri geçirdiler ya biz de hakkımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizde bunu yuvamıza Akyazı'ya getirdik" dedi.

"İmece usulu yapılan kupayı Trabzonspor'a armağan edeceğiz"

Trabzonspor taraftarlarının imece usulü bir araya getirdiği kupayı kulübe armağan edeceklerini belirten Şahin, "Bu anıtı kompleksin önünde sergilemek istiyoruz. Bu anıtın adını ‘3 Temmuz şike anıtı’ olarak koyduk. Biz taraftarlar hiçbir gruba bağlı olmadan, hiçbir çıkarı olmadan bir araya geldik ve bir hediye yaptık. Bu hediyeyi kulübümüze hediye edeceğiz. Kulübümüz ve şehir yönetenler 'Şike Anıtı’ için uygun bir yer arıyor ama onlarda en güzel yeri bulmaya çalışıyorlar. Aralarındaki bu durum çözüldüğünde en güzel yere gidecek" şeklinde konuştu.

Burada orijinal kupanın büyütülmüş halinin yer aldığını belirten Halit Şahin, "Bu kupa semboliktir. Altında 7 çocuk figürü var. Bunlar 7 bölgeyi, 7 şampiyonluğumuzu ve 7 yıldır gelmeyen kupamızı temsil ediyor. Üzerinde Eren Bülbül var. Kemal Onur var. Mehmet var üzerinde. Biz bunu çocuklarımıza veriyoruz. Mücadele anlamında onlara armağan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Trabzonspor taraftarlarının dik duruşunu göstermek adına"

Trabzonspor taraftarlarının dik duruşunu göstermek adına bu anıtı yaptıklarını belirten Şahin, "Hiç kimseye bağlı kalmadan yapılan bir anıttır. Kişilerin hiç bir önemi olmadığı bir projedir. Tamamen Trabzonspor taraftarlarının Trabzonspor kulübüne armağan ettiği bir hediyedir. Bu akşam oynanacak olan Trabzonspor -Fenerbahçe maçında üzerlerine düşeni yapacaklarını belirten Şahin, "Hakem adil maç yönetsin. Biz hak ettiğimizi almayı seven insanlarız. Hak bizimse iyi oynayan kazansın. Hiç problem değil" diye konuştu.

AZ TV yayın akışı

22.02.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

22.02.2017

08:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2015.Avropa oyunları

10:00 Futbol.Çempionlar liqası.”Mançester Siti” – “Monako”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Bayer” – “Atletiko” M

14:00 Avrofutbol

15:00 İdman xəbər

15:20 Voleybol.Çempionlar liqası.”Çemik Polis” – “Telekom”

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

19:30 Avropadan futbol (canlı)

20:30 Arena.Trabzonsporun yeni stadionu (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Valensiya” – “Real” M (canlı)

23:45 Futbol.Çempionlar liqası.”Sevilya” – “Lester” (canlı)

02:00 İdman xəbər

02:20 Futbol dahiləri

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:00 İdman xəbər

03:20 Futbol.İngiltərə çempionatı.“Lester” - ”Mançester Yunayted”

05:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

06:00 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” D – “Leypsiq

08:00 İdman xəbər

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)