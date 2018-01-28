Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşhan Mahallesinde meydana gelen olayda define aradıkları iddia edilen M.Ü. ve S.A., dinamitin patlaması sonucu göçük altında kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ü.’nün cansız bedenine ulaşırken, S.A.yı ise göçük altından yaralı olarak kurtardı. S.A, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden M.Ü.’nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Dinamit patlatan defineciler göçük altında kaldı
28.01.2018 - 23:09 | Son Güncelleme: 28.01.2018 - 23:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde define ararken dinamitin patlaması sonucu göçük altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taşhan Mahallesinde meydana gelen olayda define aradıkları iddia edilen M.Ü. ve S.A., dinamitin patlaması sonucu göçük altında kaldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler M.Ü.’nün cansız bedenine ulaşırken, S.A.yı ise göçük altından yaralı olarak kurtardı. S.A, sağlık ekipleri tarafından Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden M.Ü.’nün cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Etiketler : Kayseri,defineciler,
539796 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/539796.aspx
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