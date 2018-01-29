Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesindeki töreristler tarafından ateşlenen roket, Gültepe Mahallesi'ndeki bir LPG istasyonunun yakınına düştü. Roketli saldırıda çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bir araç zarar gördü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Reyhanlı'da LPG istasyonu yakınına roket düştü
29.01.2018 - 15:39 | Son Güncelleme: 29.01.2018 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen bir roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki LPG istasyonunun yakınına düştü.
Etiketler : hatay,reyhanlı,roket,
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