Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Suriye'nin Afrin bölgesindeki töreristler tarafından ateşlenen roket, Gültepe Mahallesi'ndeki bir LPG istasyonunun yakınına düştü. Roketli saldırıda çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı, bir araç zarar gördü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.