Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz devlet kanalı BBC’ye konuşan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo, Çin’in ABD için en az Rusya kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Pompeo, Çin’in ABD’nin bilgilerini ele geçirerek dünya çapında gizli bir hâkimiyete kavuşmaya çalıştığını öne sürdü.

"Kuzey Kore birkaç ay içinde..."

Pompeo ayrıca Kuzey Kore'nin birkaç ay içinde ABD'yi nükleer füzelerle vurma kapasitesine sahip olabileceğini söyledi.

Pompeo, CIA'in Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir nükleer tehdit karşısında neler yapılabileceğiyle ilgili olarak önündeki seçenekleri incelediğini belirtti.

"Rusya seçimleri hedef alacak"

Rusya’nın da Batı’daki siyaseti etkilemeye çalışmaya devam edeceğini vurgulayan CIA Direktörü, Avrupa’ya bu durumu engellemek için destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Mike Pompeo, Rusya'nın ülkesinde 6 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini "hedef alacağını" düşündüğünü belirtti. "Buna karşın ABD'nin seçimleri hür ve adil bir şekilde yapabileceğine eminim. Onları öylesine güçlü bir şekilde püskürteceğiz ki, seçimimiz üzerinde fazla etkili olamayacaklar" dedi.

Amerikan istihbarat servisleri, Rusya'nın, ABD'de 8 Kasım 2016'da yapılan son başkanlık seçimlerine müdahale ettiği görüşünde.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanlarından özel yetkili savcı Robert Mueller, Rusya'nın seçimlere müdahale edip etmediğini ve Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyası süresince Rusya ile bağlantısı olup olmadığını soruşturuyor.

Trump, soruşturma kapsamında Mueller'e yeminli ifade vermeye hazır olduğunu söylemişti.