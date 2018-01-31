Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki terörist unsurlara yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla sürüyor. Mehmetçik ve ÖSO güçleri cephe hattındaki köyleri bir bir teröristlerden temizlerken, terör örgütü PYD/PKK sivilleri hedef almaya devam ediyor. Son olarak Afrin'den ateşlenen 2 roketin daha Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştüğü bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

BEŞİNCİ KEZ ATILDI

Öte yandan bölgeden gelen son bilgilerde, Reyhanlı'ya bir roket daha düştüğü bildirildi. Reyhanlı'ya sabah saatlerinde 2, öğle saatlerinde de 2 roket düşmüştü. Bu saldırıyla birlikte toplam 5 roketin Reyhanlı'ya düştüğü ifade ediliyor.

Sabah saatlerindeki saldırıda 17 yaşında bir genç kız şehit olurken, 2 kişi yaralanmış, bölgedeki ev ve araçlar hasar görmüştü.