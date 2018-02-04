Kilis'te yarıyıl tatilinin bir hafta uzatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda, 2017-2018 yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin 12 Şubat Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.
Kilis'te okullar 12 Şubat tarihine kadar açılmayacak
04.02.2018 - 15:34 | Son Güncelleme: 04.02.2018 - 16:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te güvenlik gerekçesiyle eğitim-öğretime 12 Şubat tarihine kadar ara verildi.
Etiketler : kilis,haberler,son dakika,
541301 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/541301.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER