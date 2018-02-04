Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te yarıyıl tatilinin bir hafta uzatıldığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerdeki okullarda, 2017-2018 yarıyıl tatilinin bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, ikinci yarıyıl eğitim-öğretim döneminin 12 Şubat Pazartesi günü başlayacağı kaydedildi.