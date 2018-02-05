Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 başlamasına günler kala sunucusu Acun Ilıcalı Survivor gönüllüler takımı yarışmacılarını sosyal medyadan yayınladı. Peki Survivor yarışmacıları kim, survivor ünlüler ve gönüllüler takımı kimler var?, Survivor'da hangi isimler yarışacak? Yayınlandığı her yıl reyting rekorları kıran Survivor'da geri sayım başladı. Sevenleri nefesini tuttu ve Survivor 2018'in başlamasını bekliyor. Aramalarda Survivor 2018 yarışmacıları kim, gönüllüler ve ünlüler takımı en üst sıralarda yer alıyor. İşte Survivor yarışmacıları kim diye merak edenler için survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları...

Survivor 2018 yarışmacıları bu haberde yer alıyor. Survivor gönüllüler takımı, Survivor ünlüler takımı, Survivor ne zaman başlayacak gibi merak ettiklerinizi sizler için derledik.

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI - TIKLA

Survivor 2018 All-Star Ünlüler Gönüllüler için sevenleri merak içinde. Survivor 2018 kadrosu yayınlanan tanıtım videoları ile belirlendi. Heyecan içinde beklenen yarışmanın yarışmacıları belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının tamamı belli olan Survivor 2018’de “Bu yıl ilkler yaşanacak”. İşte Survivor kadrosu…

Survivor ünlüler:

Sema Aydemir, Nagehan Karadere, Merve Aydın, Turabi, Murat Ceylan, Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Sahra Işık, Nihat Doğan, Damla Can, Ümit Karan

Survivor gönüllüler:

Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Ramazan Kalyoncu, Gizem Kurtulan, Melih Özkaya, Yağmur Banda, Ecem Karaağaç, Nevin Yanıt Baltacı, Anıl Berk Baki, Funda Alkayış, Gamze Aksu, Marcus

SURVİVOR ALL STAR NASIL OLACAK?

Survivor 2018 diğer sezonlardan çok farklı bir konsepte izleyici ile buluşacak. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili olarak açıklama yapan Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada; “2018 Survivor takım sistemi değişti” dedi.

Survivor 2018’de takım sistemi değişiyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor’da bu yıl takımlar farklı olacak. Her sezonda daha heyecanlı bir hal alan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2018’de bu yıl iddialı bir ekip Survivor adasında yer alacak.

SURVİVOR 2018'DE SÜRPRİZLER YAŞANACAK

Survivor 2018'deki ikinci ve büyük sürpriz ise yarışmanın finalinde olacak. Survivor 2018 All Star’da yarışmacı sayısı 10’a düştüğünde karşılarına Acun Medya’nın Dominik’te Yunanistan için çektiği Survivor Yunanistan'ın finaline kalan 10 yarışmacısı çıkacak. Survivor All Star ünlüler ve gönüllüler yarışı finalde Türkiye-Yunanistan kapışmasına dönüşecek. Peki Survivor kadrosuna seçilen Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıçcı, Hakan Hatipoğlu, Murat Ceylan, Cumali Akgül, Turabi Çamkıran, Ümit Karan, Nihat Doğan, Sema Aydemir, Nagihan Karadere ve Merve Aydın kimdir ve aslen nerelidir?

BEYAZ SAYESİNDE SURVİVOR'DA YARIŞMACI OLDU

Iğdır'dan başlayıp tam 1500 km yürüyen Cumali Akgül, Beyazıt Öztürk'ün sayesinde Survivor'a yarışmacı oldu. 50 gün süren yürümenin sonucunda Acun Ilıcalı ile buluşan Cumali, belli testlerde başarılı olamadığından ilk elemede kabul edilmedi. Beyaz, Cumali'nin bu hayalini gerçeğe dönüştürdü. Beyaz, Cumali konusunda söylediği övgü dolu sözler sonunda Acun Ilıcalı'nın kabul etmesini sağladı. Böylelikle Survivor'un 2018'de yayınlanacak bölümünün ilk yarışmacısı Cumali Akgül oldu.