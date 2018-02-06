Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde Afrin operasyonu, erken seçim ve siyaset haberlerine maruz kaldığımız şu günlerde Zika virüsüne dikkat çeken Turşak, ''Ölümcül virüs ‘‘Zika’’ artık Türkiye’de'' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

Afrin operasyonuydu, erken seçimdi, Seren-Gülben atışmasıydı, Aykut Kocaman-Ozan Tufan’dı derken gündem arasında pek de dikkatleri çekmeyen bir konuya değinmek istiyorum; artık ara sıra bir şeyler karalayacağım bu köşede. Zika virüsü tehlikesi.

Zika virüsü medyada hep siyaset üzerine haberlere maruz kaldığımız şu günlerde gerçekten de asıl üzerinde durmamız gereken konuların başında geliyor ve yukarıda saydıklarımdan çok daha önemli. Nasıl mı? Anlatayım…

Zika virüsünün ne olduğuna dair geçtiğimiz aylarda Vizyon Kolejinde düzenlenen TEDx konuşmalarında bilgi edindim. Sonrasında bu virüs ile ilgili daha detaylı bir araştırma yapınca da tehlikenin boyutlarını hayretle gördüm ve bu denli önemli bir konunun nasıl da önemsenmediğini fark ettim. (Yazının devamı için tıklayın)