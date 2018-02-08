Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmalar, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projenin ihalesinin tamamlanmasının ardından başlayacak. Selimiye Camii’nin dünyanın en değerli eserlerinden biri olduğunu hatırlatan Edirne Valisi Günay Özdemir “Özgün olmayan harçlar, niteliğini kaybetmiş taşlar değiştirilecek. İhtiyaç duyulması hâlinde kurşun ve alçılar yenilenebilir. Cami içinde mahfilde bir kayma söz konusu. Tabii yıllardan beri burası kullanılıyor. Öne doğru eğim oluşmuş. Bu rölöve ile ortaya konuldu. Uygulamada mahfil daha sağlıklı duruma getirilecek. Camiyi gelecek nesillere daha güzel bir şekilde aktarmayı düşünüyoruz” diye konuştu. Sultan II. Selim’in emriyle 1568-1575’te yaptırılan cami, en son 1982’de restore edilmişti.