Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kutül Amare Zeynep kim, Özgü Kaya kimdir kaç yaşındadır, Kutül Amare şifacılar ne yapar sorularına bu haberimizde cevap vermeye çalıştık. TRT 1'in iddialı dizilerinden Mehmetçik Kut'ül Amare nefes kesen sahneleriyle seyiriciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde bacağından yaralanan vatan sevdalısı Hüsrev oğlu Mehmet, rüyasında gördüğü çöl kızı şifacı Zeynep ile nihayet buluştu. Cesaretiyle dikkat çeken Zeynep'in gerçekte kim olduğunu ise izleyicler çok merak etti.

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

TRT dizisi Mehmetçik Kut'ül Amare’nin kadrosunda yer alan Özgü Kaya’nın kim olduğu merak konusu oldu. İlk olarak "Adı Efsane" dizisinde seyirciyle buluşan Özgü Kaya, Kut'ül Amare dizisinde Zeynep karakterini canlandırıyor.

1996 yılında İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nde devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer’in başrollerini paylaştığı Adı Efsane’nin kadrosunda da yer alan Özgü Kaya, ilk dizi projesinde Sibel karakteriyle seyirci karşısına çıkmıştı.

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE'NİN ZEYNEP'İ

Dizide çölde dolaşıp muhtaçlara yardım eden şifacılar olarak bilinen Zeynep ve ninesi, bacağından ağır yaralanan Mehmet'i de iyileştiriyor. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinin künyesinde yer alan bilgide Zeynep şu şekilde tanımlanıyor; 20 yaşında, bir ceylan kadar zarif olsa da, gerektiğinde çöl aslanı gibi güçlü olabilmektedir. Azimli, kararlı ve meraklı biridir. Hem zekâsı hem de siyaset, tarih ve coğrafya bilgisiyle akranlarından ayrılmaktadır.

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kaan Taşaner (Süleyman Askeri): 23 Nisan 1979 tarihinde Antalya'da dünyaya gelen Kaan Taşaner, kendisi de oyuncu olan Sacide Taşaner'in oğludur. Konya, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Konservatuarı Tiyatro Ana sanat Dalı bölümünden mezundur. Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı. 2004 yılında "Büyük Buluşma" adlı dizide rol alarak dizi hayatına başladı. Kaan Taşaner , 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizide rol aldı. 2013 yılında "Kayıp" adlı dizide Mete Horozoğlu, Aslı Enver, İlker Kaleli, Dolunay Soysert, Kürşat Alnıaçık, Menderes Samancılar ile beraber rol aldı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Gündoğdu karakterini canlandırdı.

Karakteri: 33 yaşında, gözü kara, vatanına ve milletine sonuna kadar bağlı biridir. Verilen görevleri, eksiksiz ve sorgusuz sualsiz bir şekilde yerine getirir. Ömrü savaşlarla geçmiş ve Enver Paşa’nın yakın silah arkadaşı olmuştur. Sert mizaçlı biridir. Geçmişi başarılarla dolu bir askerdir. Teşkilat-ı Mahsusa'nın başındaki isimdir.

İlker Aksum (COX): 30 Kasım 1971 Isparta doğumlu olan Aksum, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bölümü'nden mezundur. 1994’te Antalya Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. İlk kez profesyonel olarak Hamlette Ophelia rolü ile sahneye çıkmıştır. Kadro açılmadığı için buradan ayrılarak İstanbul’a yerleşti. Çok zaman geçmeden askere gitmiş, Kars Sarıkamış’ta askerliğini yapmıştır. İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda 1 yıl kadar çalışmıştır. Okul arkadaşı olan Özgür Çınar’ın teklifi üzerine bir bölümlüğüne ‘Sır Dosyası’ dizisinde rol aldı. Bu rolün ardından kısa süre içinde ‘Çarli İş Başında’ dizisi ile ekranlara gelmiştir. Aksum en iyi çıkışını ‘Yabancı Damat’ dizisindeki Ruşen karakteri ile yakalamıştır. Hemen ardından ‘Kara Yılan’ dizisinde Fransız bir komutanı oynamıştır.

Karakteri: 42 yaşında, çıkarları için her şeyi yapabilecek bir kişilikte, acımasız ve güvenilmez biridir. Zorlu bir çocukluk geçirmiştir. İngiliz İstihbaratı tarafından 5 yaşında yetimhaneden alınıp, sıkı bir eğitimden geçirilmiştir. İngiltere’nin çıkarlarına hizmet etmek için, hedefi doğrultusunda her şeyi mübah gören bir ajandır. Bir Arap kadar Arapça, bir Türk kadar Türkçe konuşabilmektedir.

Serdar Gökhan (HÜSREV): Serdar Gökhan, 15 Mayıs 1946 tarihinde Bolu, Mudurnu'da doğmuştur. Gerçek adı Nusret Ersöz'dür. Asıl mesleği ressamlıktır. Çizgi roman ressamlığı yaptı. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde okudu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin ''Sinema Yıldızı '' yarışmasına katılınca prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleri ile on filmlik anlaşma imzaladı. Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmlerde oynadı. Türk sinema izleyicileri onu canlandırdığı atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli, kahraman ve vatansever karakterlerle özleştirdi. Oynadığı tüm karakterlerde sadece '' Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştım '' diyen sanatçı 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmlerin başlaması üzerine prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamadı. 8 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide "Süleyman Şah" karakterini canlandırdı.

Karakteri: 63 yaşında, Plevne gazisi bir pehlivandır. Ömrü savaşmakla geçmiştir. Liyakat madalyası bulunan eski bir askerdir. Bektaşi ocağında aldığı eğitim doğrultusunda, hayat felsefesini çizmiştir.

İsmail Ege Şaşmaz (MEHMET): İsmail Ege Şaşmaz, 1993 yılında Manisa’da doğmuştur. Manisa Belediyesi Konservatuarı’nda oyunculuk eğitimi alan İsmail Ege Şaşmaz birincilikle bitirmiştir. 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Aşk Laftan Anlamaz, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı ve Günebakan dizilerinde rol almıştır. TRT ekranlarında yayınlanan Lise Devriyesi dizisinde Mehmet Ozan Dolunay, Asena Tuğal, Bahar Şahin ve Doğan Akdoğan ile birlikte başrolü paylaşmakta ve Fırat karakterini canlandırmıştır.

Karakteri: Mehmet, 20 yaşında, Darülfünun talebesi, hırslı, kararlı ve vatanperver bir gençtir. Mazlumun yanında, asi ruhlu ve inatçı bir kişiliktir. Anne ve babasını 5 yaşında Osmanlı-Yunan savaşında kaybettiğinden beri Hüsrev tarafından büyütülmüştür. Vatanı için gözünü kırpmadan canını verebilecek bir aslan parçasıdır.

Gamze Özçelik (ELIZABETH): Gamze Özçelik 26 Ağustos 1982'de İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999’da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000’de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır. ‘Seni Seviyorum’ isimli tiyatro oyununda oynadı. 2006 yılında Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı.

Karakteri: 32 yaşında, Amerikalı bir gazeteci görünümündeki casustur. İyi bir iletişim yeteneğine ve keskin bir zekaya sahiptir.

Semih Ertürk (SAİD): Semih Ertürk, 1993 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. Reklam filmlerinde rol alan Semih Ertürk, 2015 yılında Yok Artık sinema filminde rol almıştır. Atv’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında yer almış ve Taner karakterini canlandırmıştır.

Karakteri: 22 yaşında, Darülfünun öğrencisidir. İlgi odağı olmayı önemseyen, hırslarını ön planda tutan, kuralcı ve görevci bir yapıya sahiptir. Bir yönüyle merhametli ve vatanseverdir. Hüsrev’in öz oğludur.

İsmail Hakkı Ürün (MEVLÜT): İsmail Hakkı Ürün 1976 İstanbul doğumludur. 40 yaşında olan oyuncu İngilizce, Almanca, Rusça, Boşnakça ve Arapçayı mükemmel derecede bilmektedir. Film yapımcısı olarak da dikkat çeken İsmail Hakkı Ürün, 1986-1989 yılları arasında Konya Anadolu Sahnesi’nde tiyatro çalışmaları yapmıştır. Magazin basınında çok yer almayan hayatı ile merak konusu olan sanatçı en son TRT ekranlarında yayınlanan Milat dizisindeki rolüyle dikkatleri üzerine toplamıştır. Kuruluşunda büyük emek harcadığı KON TV’de 1991-1995 yılları arasında ise program yapımcılığı görevi almıştır. İsmail Hakkı Ürün sinema eğitiminden önce Malezya üniversitesinde uluslararası ilişkiler okumuştur. 7 yıl boyunca bölgede kalan oyuncu daha sonra sinema eğitimi için Almanya’ya gitmiştir. Malezya’da kaldığı sürece TV3 kanalında farklı pozisyonlarda görev yapan sanatçı bu şekilde ekranların farklı kademelerinde de görev yapmıştır.

Karakteri: 33 yaşında külhanbeyi tarzında, Antalya yörüklerindendir. Osmancık Taburu askerlerinden biridir. Oldukça iyi ata binmektedir. Askerlere ağabeylik yapar.

Uğur Karabulut (NİYAZİ): 19 Kasım 1983 Ankara doğumludur. Çanakkale Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümü mezunudur. Bir çok dizide rol alan yakışıklı oyuncu Adını Feriha Koydum: Emir'in Yolu dizisinde dikkat çekmiştir. Daha sonra Mahsun Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği Hayat Devam Ediyor dizisinde iki sezon boyunca Tuğrul Ersoy karakterini canlandırdı. 2015 yılında 91.1 filminde rol almıştır. 2004-2008 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

Karakteri: 32 yaşında, Trabzonlu, enerjisi oldukça yüksek olan ve fıkra anlatmayı seven, deli dolu biridir. Evlidir. 2 yaşında çocuğu vardır. Ancak henüz onu görememiştir. Osmancık Taburu askeridir.

Eva Dedova (VICTORIA): Eva Dedova 22 Şubat 1992'de Kazakistan'da doğdu. Babası aslen Rus asıllıdır. Eva Dedova'nın çocukluğu Kazakistan'da Taldykorgan'da geçti. Oyunculuğa ilgisi olan Eva Dedova bu alanda kendini geliştirerek ilk olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı TV programında rol aldı. Daha sonra 2011 yılında Kavak Yelleri dizisine dahil oldu ve Öykü karakterine hayat verdi. 2012 yılında Yalan Dünya dizisinde kısa bir rol aldı. 2013 yılında vizyona giren Mahmut ile Meryem adlı sinema filminde Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaştı. Eva Dedova 2014 yılında Kurt Seyit ve Şura dizisinde Tatya rolü ile seyirci karşısına çıktı. Son olarak Babam ve Ailesi dizisinde rol almıştır.

Karakteri: 23 yaşında, İngiliz İstihbaratı’nın İstanbul’daki casuslarından biridir. Görünen mesleği öğretmenlik olan Victoria, zeki, kurnaz ve güzelliği sayesinde birçok erkekten istediğini alabilen biridir.

İsmail Hacıoğlu: 30 Kasım 1985 İstanbul Fatih doğumlu olan İsmail Hacıoğlu Ocak 2015’te evli olduğu Vildan Atasever ile evliliklerini bitirmişlerdir. Türk sinema ve dizi oyuncusu İsmail Hacıoğlu ilkokul 5. sınıfta iken piyeste oynayarak başladı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde devam etti. 06 Şubat 2016 yılında İstanbul Sait Halim Paşa Yalısında Duygu Kurmaki ile evlenmiştir. Bu evliliğinden Yemin isminde bir kızı vardır. İsmail Hacıoğlu aslen Bulgaristan’lıdır, babası eski Fenerbahçeli futbolcu Bulgar Mehmet lakaplı Mehmet Hacıoğlu’dur. Rol aldığı bazı sinema ve diziler Sonsuz Bir An, Meryem, Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak, Sonsuz, Çakal, Bana Şans Dile, Karşılaşma, Anlat İstanbul, Sınav, Kabadayı, Hoşçakal Güzin, Vali, Gökten 3 Elma Düştü, Başka Semtin Çocukları. 2017 yılında ise Türkiye’nin oscar adayı sinema filmi Ayla’da Süleyman Dilbirliği’nin gençlik yıllarını canlandırmıştır.

Karakteri: Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 6. bölümden itibaren İsmail Hacıoğlu da katıldı. Son olarak "Kayıtdışı" dizisi ve Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni oynadığı "Ayla" filmindeki performanslarıyla takdir toplayan ve uluslararası alanda da gündeme gelen İsmail Hacıoğlu’nun, Mehmetçik Kûtulamâre Dizisi’nde Osmancık Taburu’nun neferlerinden birisini canlandıracağı öğrenildi.