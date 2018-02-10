Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığınca, Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğradığı, helikopterde bulunan iki askerimizin şehit olduğu bildirildi. Peki Genelkurmay Başkanlığınca yapılan bu açıklamada bahsi geçen kırıma uğramak nedir, helikopterin kırıma uğraması ne demektir? Açıklamanın ardından birçok vatandaş kırıma uğramanın ne olduğunu araştırmaya başladı. Kırıma uğramak nedir, helipkopterin kırıma uğraması nedir? İşte detaylar...

Helikopterde bulunan iki askerin şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

Helikopterin kırıma uğraması ne demek?

Helikopterin kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı, yaralanmaların olabileceği, can kaybının yaşanmadığı hadiselerdir.

Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Mesela, helikopterin inişi esnasında pervanenin taşıma kuvvetini kaybetmesi sonucu sert ve hasar veren bir iniş yaşanmışsa buna kırıma uğramak denir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.