Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Şubat'a kısa bir süre kala; Sevgililer Günü için sevgilime ne alabilirim sorusu birçok kesim tarafından merak içerisinde aranmaya başladı. Hanımlar günlerdir ''Sevgililer Günü hediyeleri erkek için ne alabilirim'' diye sorarken; beyler ise ''Sevgililer Günü hediyeleri bayan için ne alabilirim'' gibi sorusuna cevap arıyor. Yine her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'nde farklı hediye fikirleri yine bir adım önde olacak ve kişilerin ilgisini çekecek. Sizler için derlediğimiz, ''Sevgililer Günü Hediyeleri Erkek İçin | Sevgililer Günü Hediyesi Bayan İçin! Sevgililer Günü Hediye Fikirleri'' başlıklı haberimizden sevgiliye özel en güzel hediyelere ulaşabilirsiniz.

Sevgililer Günü erkek-bayan en özel hediyeler için tıklayın

Sevgililer Günü hediyeleri bayan için öneriler

Kadına Sevgililer Günü için düşünülebilecek en güzel hediye tabi ki çiçektir! Gerçekten de kız arkadaşa çiçek hediye etmek, bu özel günde birçok kişinin aklına gelen ilk hediye seçeneğidir. Çiçek, sevgiyi ve güzelliği en iyi şekilde temsil eden hediyedir. Yine çiçek, hem aşk ile, hem de kadınlarla özdeşleşmiş bir hediyedir. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanmış olan 14 Şubat hatırası ürünler ile, gelecekte bu özel bugünü daha mutlu ve anlamlı bir şekilde geçirebilirsiniz. Sevdiğinizin son zamanlarda çok çalıştığını düşünüyorsanız, ona mesaj ve sauna paketi satın alabilirsiniz. İsterseniz çalıştığı yere isterseniz de eve ''Seni Seviyorum'' sonu ile bir çiçek hediye edebilirsiniz. Onun için parfüm oluşturup Sevgililer Günü'nde hediye edebilirsiniz. Parfümerileriden elde edeceğiniz esans kokularıyla ona parfüm yapabilirsiniz. Kolye, küpe, bileklik gibi yanında taşıyacağı aksesuarlar satın alarak da sevgilinizi şımartabilirsiniz.

Sevgililer Günü hediyeleri erkek için öneriler

Sabahları güne, kahve veya çay içmeden asla başlamayan sevdiğinize, üzerinde isminin yazılı olduğu ve son derece romantik çizgiler taşıyan Kişiye Özel Sıcak Kalp Kupa Bardak armağan edebilirsiniz! Öte yandan erkek arkadaşınıza sevgililer gününde romantik hediyeler dışında, klasik bir hediye almayı düşünüyorsanız, kemer, cüzdan gibi aksesuarlar alabilirsiniz. Aksesuar yerine, gömlek, kazak gibi giysiler de satın alabilirsiniz.

Sevgiler Günü hediyesi için akıllı telefon

Evet. Söz konusu akıllı telefon olduğunda cinsiyet pek fark etmez. Fakat erkekler teknolojiye kadınlardan daha düşkündür. Partnerimin akıllı telefonu var diye düşünmeyin. Patlatın bir iPhone X ya da Note 8 bakın işler nasıl değişiyor. Fakat eşiniz ya da erkek arkadaşınız bunlara pek aldırış etmiyorsa, o zaman sonraki tavsiyelerimize göz atın. Keza bu çatı düzeyinde bir hediye.

Sevgiler Günü için akıllı saat

Artık teknoloji devrinde yaşıyor. Saatler bile akıllandı. Genel itibari ile saatler en popüler Sevgililer Günü hediyesi diyebiliriz. En azından şimdiye kadar yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Eğer eşiniz ya da sevgilini teknolojiyi seviyorsa onu basit bir akıllı saat ile memnun edebilirsiniz. Elbette akıllı saatlerin de 750TL civarından başlayan fiyatlarla satıldığını unutmamak gerekiyor. Bütçenize göre bu fiyat 2000TL dolaylarına kadar çıkabilir.

Sevgiler Günü için oyun konsolu

Erkekler oyun oynamayı sever. Bu bizlerin doğasında var. Eskiden kahve köşelerinde okeyle, batakla vakit geçiren erkekler, şimdilerde ise konsollarının başında FIFA’yla, PUBG’yle vakit geçiriyor. Eğer mevcut bütçeniz 1500TL’ye kadarsa, eşinize bir PS4 ya da Xbox One alarak hoş bir sürpriz yapabilirsiniz.

Sevgiler Günü için oyun

Tabi ki bir de bu işin oyun ayağı var. Eşinizin ya da erkek arkadaşınızın zaten bir konsolu varsa, işiniz daha da kolay. Bu adamın konsolu varsa oyun oynamayı seviyor demektir. Dolayısıyla kalkıp da yeni bir hediye aramak yerine fiyatları max. 250 TL olan yeni çıkmış (!) bir oyunu partnerinize hediye edebilirsiniz.

Sevgiler Günü için akıllı bileklik

Gelelim liseliler için uygun olan hediye modelimize. Evet akıllı bileklik. Artık 100TL civarlarına bile akıllı bileklik almak mümkün. Üstelik bu modellerin oldukça kullanışlı olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Xiaomi’nin Mi Band serisi, bu kategorideki fiyat performans analizi bakımından en iyi ürün. Fakat bu da bana pahalı geldi diyorsanız, o zaman klasik bir hediye ile kolaj tasarımına devam.