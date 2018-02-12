Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevgililer Günü bayan ve erkek için ne alınır? ile ilgili aradıklarınız bu haberde yer alıyor. Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kala çiftleri de hediye heyecanı sardı. Kendi fikirlerini ortaya koyamayanlar internette ve çevrede en özel ve en güzel Sevgililer Günü hediyesini aramaya başladı. Bayanlar, Sevgililer Günü hediyesi erkek için ne alınır? sorusuna cevap ararken; beyler de Sevgililer Günü hediyesi bayan için ne alınır? sorusunu sorguluyor. Sizlere yardımcı olmak için hazırladığımız, ''Sevgililer Günü hediyesi Bayan ve Erkek İçin Ne Alınır? (En Özel ve Güzel 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi)'' başlıklı haberimizden en güzel ve en özel Sevgililer Günü hediyelerini sizler için derledik...

Sevgililer Günü erkek-bayan en özel hediyeler için tıklayın

BAYAN SEVGİLİYE HEDİYE ÖNERİLERİ

1- MÜZİK KUTUSU

kutusu inceliği gösteren bir hediye olabilir. Eğer Sevgililer Günü sürprizleri konusunda kesin kararınızı henüz vermedinizse, Wooderfull Life Aşk Yemeği Müzik Kutusu'nu tercih edebilirsiniz. Tek yöne dönen müzik kutusu, 360 derece dönen üst tablası, saklı kurma kolu, müzik açma kapama tuşu ve Japon Sankyo marka hareket ve müzik sisteminden oluşuyor. Kanada ağacından üretilen bu özel hediye sağlamlığı ile de uzun süre vazgeçilmezlerinizden olacak.

2- EMOJİLİ MİNİ YASTIK

Emojiler büyük ilgi çekiyor. Eğlenceli görünüme sahip olan ModaFabrik Kalp Öpücük Mini Yastık tasarımı %100 polyester, renk akma ve solma yapmayan bir yapıya sahip. Kolayca temizlenebilmesi ve ütülenebilmesi de uzun kullanımı için oldukça uygun.

3- MUM IŞIĞINDA ROMANTİK BİR AKŞAM YEMEĞİ

Her kadın ona özel hissetireceğiniz anlardan hoşlanır. Onu yemeğe götürmeniz onu özel hissetireceği için duygu yüklü anlar yaşanabilir. Erkeklere tavsiye kadınlar hediyenin değerinden çok anlamıyla ilgilenir. Buna göre hediye seçerseniz belki de aranızın bozuk olduğu sevgilinizle ilişkiyi toparlarsınız.

4- PUZZLE İLE FOTOĞRAFINIZI YAPIN

Aşkın somutlaştırabilineceği en güzel durum, aklınıza kazımak, hiç çıkmasın istediğiniz anların, fotoğraflanmış halleridir. Bir sıcak gülüşün, sarılmanın ya da önemli bir anın fotoğraflandığı anları, bir de evinizin ya da sevgilinizin evinin en güzel köşesinde görmek istemez misiniz? Üstelik popart tarzında renklendirilerek, başka bir hava katılmış durumda. İşte bunun için hemen sitemizden, üçlü popart kare kanvas tablolarımızla tanışın. Puzzle şeklinde yapacağınız hediye sevgilinizi mutlu edebilir.

5- YILDÖNÜMÜNÜZÜ KALPLİ KARTLARDA KUTLAYIN

Şık bir hediye kutusu içerisinde kalpli kartlar üzerine yazılmış 100 adet birbirinden değişik romantik yıldönümü mesajları ile sevgilinizi çok özel hissettirebilirsiniz. Eğer yıldönümnüz yaklaşıyorsa ve kız arkadaşınıza unutamayacağı romantik bir hediyeyi kendi ellerinizle hazırlamak istiyorsanız bu noktada size bir önerimiz var. Sevgilinize hazırlayacağınız özel bir hediye sepeti olsun, el yapımı bir hediye olsun içerisine ekstradan kalpli kartlardaki 100 adet Yıldönümü Kutlama Sözlerinden de koyarak hedienizi daha da anlamlı hale getirebilirsiniz. Kız arkadaşa yıldönümü hediyesi olarak da burada paylaşyığımız diğer hediyelere de göz atabilirsiniz.

6- KONUŞAN ÇİKOLATALAR

Hiç istemesek bile bir vesile ile sevgilimizden uzak düşebiliyoruz. Bu, bazen şartla gerektirdiği için olabileceği gibi (Mesela askerlik, iş, okul, üniversite) bazen de kavga, tartışma, kıskançlık krizi, ayrılık gibi nedenlerle de olabiliyor. İşte böyle anlarda sevgilimize ulaşmak, Onu ne kadar çok sevdiğimizi söylemek isteriz. Eğer şu an siz de buna benzer bir durum yaşıyorsanız işte size muhteşem bir hediye seçeneği. Birbirinden farklı modelleri ile Konuşan Çikolatalar üzerine sesinizi kaydedin ve kız arkadaşınızı şaşırtıp, Onu mutlu edin. Konuşan Çikolatalar üzerine kendi ses kaydınızı yapabiliyorsunuz. Çikolatanın lezzeti sesinizle anlam kazanıyor.