Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TRT'nin büyük beğeni toplayan dizisi Mehmetçik Kûtulamâre'nin son bölümüne Teşkilât-ı Mahsusa sahnesi damga vurmuştu. Büyük çabalarla Bağdat'a gelen yaralı vatan sevdalısı Hüsrev oğlu Mehmet, nihayet gün yüzüne çıktı. Kardeşi Said ile birlikte İngiliz ajanı Cox'un adamlarının esiri olan Mehmet, bir yolunu bulup kaçtı. Mehmet'in aklı kardeşinde kalsa da, söz konusu vatan olunca onu durduran hiçbir şey olmadı. Çölde kaybolan vatan sevdalısı genç, şifacılarla karşılaştı.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE 5. BÖLÜM NE ZAMAN? (KUTÜL AMARE YENİ FRAGMAN)

MEHMETÇİK KUTÜL AMARE 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bağdat’a doğru giden Osmancık Taburu yolda uğradığı baskını başarıyla atlatmıştır. Süleyman Askeri, bir kez daha Cox’u hezimete uğratmış, taburuyla birlik yoluna devam etmektedir.

Taburun girdiği çatışmada Mehmet’te büyük bir kahramanlık göstermiştir. Yaralı ayağına rağmen verdiği mücadeleyle Osmancık taburunu ne kadar çok istediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Diğer taraftan Bağdat’a doğru giden Hüsrev kervansarayda Cox ile karşılaşır. Ancak her ikisi de birbirini tanımaz. Cox’un yeni hedefi bir an önce Bağdat’a vararak planlarına orada devam etmektir.

Mehmet ise her şey yolunda gidiyor diye sevinirken kardeşi Said’in bir kez daha sert tepkileriyle karşılaşır. Said, Mehmet’in taburla birlikte olduğunu Süleyman Askeri’ye söyler. Ancak Süleyman Askeri’den beklemediği bir tepki alır. Zira Süleyman Askeri, Mehmet’in trende olduğundan haberdar olduğunu söyler. Said’e Bağdat’a varana kadar Mehmet’i saklamasını söyler.

Kardeşi Said ile birlikte Cox'un adamlarının esiri olan Mehmet, bir yolunu bulup kaçar. Mehmet'in aklı kardeşinde kalsa da, söz konusu vatan olunca onu durduran hiçbir şey olmaz. Çölde kaybolan vatan sevdalısı genç, şifacılarla karşılaşır.

ŞİFACILAR MEHMET'İ İYİLEŞTİRDİ

Çölde dolaşarak muhtaca yardım eden şifacı Zeynep ve ninesinin bulduğu Mehmet, yaşlı kadının ilacıyla iyi oldu. Dizinin başından beri Mehmet ve Zeynep birbirlerini rüyalarında görüyordu. Zeynep, Mehmet'i ilk görüştü tanırken, Mehmet'te uyandığında o anın bir rüya olduğunu zannetti ve gözlerine inanamadı. Şifacılar Süleyman Askeri'ne haber yolladı.

MEHMET, TEŞKİLATI MAHSUSA'YA KATILDI

Vatan sevdalısı Hüsrev oğlu Mehmet'i büyük dikkat ve gizlilik içerisinde Bağdat'a ulaştırdığı ortaya çıkan Süleyman Askeri, çölde şifacıların yanında bulduğu Mehmet'i Teşkilât'ı Mahsusa'ya resmen aldı. Büyük heyecan yaşatan sahnede, dizinin başından bu yana sık sık görülen Süleyman Askeri'nin yüzüğü dikkatlerden kaçmadı.