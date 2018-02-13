Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basel Manchester City maçı AZ TV İdman TV şifresiz izle ile ilgili aradıklarınız burada. ü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Basel, Manchester City'le karşı karşıya geliyor. Peki Basel Manchester City maçı AZ TV İdman TV ekranlarından şifresiz canlı izlenebiliyor mu? A Grubu'nda Manchester United, Benfica ve CSKA Moskova gibi rakiplerle mücadele edip İngiliz ekibinin ardından 2. sırada son 16'ya kalan Basel, F Grubu'nda 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 15 puanla grup lideri olarak son 16'ya çıkan Manchester City ile kendi evinde karşılaşacak. Dünyanın çeşitli yerlerinden ve Türkiye'den de yayınlanacak Basel Manchester City maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle? gibi soruların cevapları ise bu haberde yer alıyor...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

Tümü TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı ise şöyle;

13 Şubat

Basel (İsviçre) - Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya) - Tottenham (İngiltere) (TRT 1 canlı yayın)

14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)