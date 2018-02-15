Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Porto Liverpool maçı özeti ve golleri izle haberi ile birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turunda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz ekibi Porto, Liverpool'u konuk etti. Liverpool, deplasmanda 5-0 kazanarak çeyrek final kapısını araladı. Peki Porto Liverpool maçı özeti golleri izle ve skoru kaç kaç bitti? İşte detaylar...

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PORTO 0-5 LİVERPOOL MAÇI [GENİŞ ÖZET]

M.S. Maçta son düdük geliyor. Liverpool 5-0 kazanarak çeyrek final kapısını aralıyor.

89'Goncalo Paciencia ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

87'Sergio Oliveira önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Sergio Oliveira tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

85'GOL! Sadio Mane tabelayı 0 - 5 olarak değiştiriyor.

83'Sadio Mane altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

80'Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Roberto Firmino çıkıyor ve yerine Danny Ings oyuna giriyor.

69'GOL! Roberto Firmino topu ağlara gönderiyor!

67'Porto, Alex Telles ile köşe vuruşu kullanıyor.

64'Roberto Firmino altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

53'GOL! Sadio Mane tabelayı 0 - 3 olarak değiştiriyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

İ.Y. Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

44'Porto takımı Tiquinho Soares ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tiquinho Soares tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

43'Roberto Firmino, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

40'Roberto Firmino rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

34'Porto, Alex Telles ile köşe vuruşu kullanıyor.

30'James Milner ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

29'Golün asistini yapan isim James Milner.

29'GOL! Mohamed Salah ile Liverpool farkı 2'ye çıkarıyor.

25'Georginio Wijnaldum, gol pasını veren isim.

25'GOL! Sadio Mane Liverpool takımını öne geçiren golü atıyor.

23'Porto, Alex Telles ile köşe vuruşu kullanıyor.

21'Liverpool, James Milner ile köşe vuruşu kullanıyor.

12'Liverpool takımı Andrew Robertson ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Andrew Robertson tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

10'Porto, Alex Telles ile köşe vuruşu kullanıyor.

10'Otavio rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

5'Sol kanatta ceza sahası dışında Alex Telles için ofsayt bayrağı kalkıyor.

4'Alex Telles ile Porto takımı köşe vuruşu kullanacak.

1'Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Porto-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam saat 22.45'de Estadio Dragao'da oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato görev yapacak. Karşılaşma Tivibu Spor 3'den naklen ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Casillas, Pereira, Reyes, Marcano, Telles, Corona, Herrera, Oliveira, Brahimi, Soares, Maraga

Liverpool: Karius, Arnold, Matip, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Porto'da son durum

Sergio Conceiçao yönetimindeki Porto ligde 55 puanla ezeli rakipleri Benfica ve Sporting Lizbon'un 2 puan önünde lider durumda yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, RB Leipzig ve Monaco ile G Grubu'nda mücadele eden Porto 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 10 puan topladı ve grubu 14 puanlı Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamladı.

Liverpool'da son durum

Alman teknik direktör Jürgen Kloop ile yoluna devam eden Liverpool yine şampiyonluk yolunda erken havlu attı. 54 puanı bulunan takım iki Manchester ekibinin (City ve United) ardından 3. sırada yer alıyor. Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde ise E Grubu'nda Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'la mücadele eden Liverpool 3 galibiyet, 3 beraberlikle grubu 12 puanla zirvede tamamladı.

İki takım hakkındaki istatistikler

Liverpool, Porto'ya karşı resmi maçlarda yenilgi yüzü görmedi (2G 2B). Bu beraberliklerin tamamı, Porto'nun ev sahipliğindeki maçlarda geldi.

İki takımın bundan önce Avrupa kupaları eleme turlarındaki tek karşılaşması 2000/01 sezonundaydı (UEFA Kupası çeyrek final). Liverpool toplamda 2-0'lık skor ile rakibini geçip sezon sonunda kupayı kazanmıştı.

Porto, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında oynadığı son üç maçı kaybetti (bir gol atıp, dokuz gol yediler).

Porto, 2009/10 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez arka arkaya iki sezonda gruptan çıkmayı başardı. Portekiz ekibi, kupayı kazandıkları 2003/04 sezonundan bu yana bu turnuvada çeyrek finalden ötesini göremedi.

Liverpool 2008/09 sezonundan bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda gruplardan çıkmayı başardı.

Liverpool bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde henüz mağlup olmayan dört takımdan biri: Barcelona, Besiktas ve Tottenham.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında sadece PSG (25), Liverpool'dan daha fazla gol atabildi (23). Kırmızılar aynı zamanda grup aşamasında rakip ceza sahalarında topla en fazla buluşan takımdı (251).

Porto bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde duran toplardan en fazla gol atan ekip (8).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde PSG'nin evi olan Parc des Princes'in ardından (16) en fazla gol atılan stadyum Porto'nun evi Dragao oldu (15).

Vincent Aboubakar bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçta beş gol atıp iki de asist yaptı. Bu, şimdiden Kamerunlu yıldızın turnuvadaki en golcü sezonu.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sezonunda Roberto Firmino altı maçta altı gol atıp üç asist yaptı. Brezilyalı yıldız, bu sezon bu turnuvada deplasmanlarda en fazla gol katkısı yapan oyuncu (dört gol, iki asist).