Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Real Madrid PSG maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz.Avrupa futbolunda gözler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çekici eşleşmesine çevrildi. 'Erken final' olarak nitelendirilebilecek mücadelede Real Madrid, Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Peki Real Madrid PSG maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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AZ TV İDMAN TV YAYIN AKIŞI

14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)