Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

54 yaşındaki sanatçının dostları haberi alır almaz hastaneye akın etti. Ünlü isimler de acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurarak başsağlığı diledi. Yüzündeki gülümsemeyi hiçbir zaman kaybetmeyen ve iyileşeceğine inancı tam olan Hafiftaş, paylaştığı son fotoğraflardan birinin altına “Dostlarımla ve sizlerin duaları ile inşallah çok daha iyi olacağım. Yaza albüm çalışması için anlaştık” notunu düşmüştü. Hafiftaş’ın cenazesi bugün ikindi vakti Teşvikiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.