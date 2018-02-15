Survivor 2018 yeni bölüm ile bu akşam izleyecilerinin karşısına çıkacak. Survivor severler Survivor 4. bölüm tanıtımı, TV8 canlı izle, Survivor 2018 yeni bölüm için aramalara devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu akşam da nefes kesecek. Geçtiğimiz bölümde Turabi ile Hakan'ın kavgası geceye damgasını vurmuştu. Acun Ilıcalı ise gönüllüler ve all star takımına 2 kişinin daha geleceğini açıklamıştı. Heyecanla beklenen 4. bölüm tanıtımı ise yayınlandı. Survivor 2018 yeni bölüm için sitemizdeki Tv8 canlı izle linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte Survivor 2018 yeni bölüm ve 4. bölüm tanıtımı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:45 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm
08:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar
08:45 Maşa ile Koca Ayı
09:00 Gel Konuşalım / Canlı
11:00 Survivor Konuşalım / CanlI
13:00 Gerçeğin Peşinde / Canlı
15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm
SURVİVOR 2018 4. BÖLÜM TANITIMI
Bu akşam ödül oyunu için yarışacak olan iki takım oyun öncesi durum değerlendirmeleri yapmaya devam ediyorlar. Gönüllüler adasında durum ise Ecem’in ünlüler takımına geçmesi oldu. Ecem’in Ünlüler takımında oylamada ünlülerde yarışan yarışmacılara yenik düşeceği konuşuldu.
SURVİVOR’DA 3. BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2018 3. bölümde zorlu bir parkurun sonucunda halkaları ipe atmayı başaran takım ödül oyununun da sahibi olacaktı. İki takım arasında en iyi başarı gösteren All Star yani Ünlüler takımı oldu. Yarışma 10’a 7 bitti.
SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Anıl Berk Baki
Birsen Bekgöz
Cumali Akgül
Ecem Karaağaç
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Gizem Kurtulan
Marcus
Melih Özkaya
Nevin Yanıt Baltacı
Ramazan Kalyoncu
Yağmur Banda
SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Murat Ceylan
Hilmi Cem İntepe
Adem Kılıççı
Hakan Hatipoğlu
Nihat Doğan
Ümit Karan
Sahra Işık
Damla Can