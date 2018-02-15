Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018 yeni bölüm ile bu akşam izleyecilerinin karşısına çıkacak. Survivor severler Survivor 4. bölüm tanıtımı, TV8 canlı izle, Survivor 2018 yeni bölüm için aramalara devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor bu akşam da nefes kesecek. Geçtiğimiz bölümde Turabi ile Hakan'ın kavgası geceye damgasını vurmuştu. Acun Ilıcalı ise gönüllüler ve all star takımına 2 kişinin daha geleceğini açıklamıştı. Heyecanla beklenen 4. bölüm tanıtımı ise yayınlandı. Survivor 2018 yeni bölüm için sitemizdeki Tv8 canlı izle linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. İşte Survivor 2018 yeni bölüm ve 4. bölüm tanıtımı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:45 Günaydın Doktor / Yeni Bölüm

08:00 Çok Güzel Hareketler Bunlar

08:45 Maşa ile Koca Ayı

09:00 Gel Konuşalım / Canlı

11:00 Survivor Konuşalım / CanlI

13:00 Gerçeğin Peşinde / Canlı

15:45 Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor 2018 / Yeni Bölüm

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular / Canlı

02:00 Yemekteyiz

04:00 Gerçeğin Peşinde

05:30 Gel Konuşalım

SURVİVOR 2018 4. BÖLÜM TANITIMI

Bu akşam ödül oyunu için yarışacak olan iki takım oyun öncesi durum değerlendirmeleri yapmaya devam ediyorlar. Gönüllüler adasında durum ise Ecem’in ünlüler takımına geçmesi oldu. Ecem’in Ünlüler takımında oylamada ünlülerde yarışan yarışmacılara yenik düşeceği konuşuldu.

SURVİVOR’DA 3. BÖLÜMDE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018 3. bölümde zorlu bir parkurun sonucunda halkaları ipe atmayı başaran takım ödül oyununun da sahibi olacaktı. İki takım arasında en iyi başarı gösteren All Star yani Ünlüler takımı oldu. Yarışma 10’a 7 bitti.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Anıl Berk Baki

Birsen Bekgöz

Cumali Akgül

Ecem Karaağaç

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Gizem Kurtulan

Marcus

Melih Özkaya

Nevin Yanıt Baltacı

Ramazan Kalyoncu

Yağmur Banda

SURVİVOR 2018 ALL STAR TAKIMI

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın

Murat Ceylan

Hilmi Cem İntepe

Adem Kılıççı

Hakan Hatipoğlu

Nihat Doğan

Ümit Karan

Sahra Işık

Damla Can