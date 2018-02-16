Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli okullardan gelen öğrencilerin katıldığı “SOBİLMUN” etkinliği üç gün sürdü. Öğrenciler 9 farklı alanda komiteler kurarak fikirlerini ortaya koydu. Etkinlik tamamen İngilizce olarak düzenlendi. Geçtiğimiz aylarda Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen BAUMUN’da da en iyi delege seçilen Taha Eren Yaprak, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen SOBİLMUN adlı konferansta da en iyi delege seçildi. Yaprak, konferans boyunca çok güzel fikirler ortaya çıktığını ve bunları tartışarak en iyi hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti. İhlâs Koleji okullarında kurmuş oldukları MUN (Model United Nations) Kulüpleri ile öğrencileri yıl boyunca düzenlenen konferanslara hazırladıklarını ifade eden İhlâs Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin “Her yıl daha çok öğrencimiz MUN Kulüplerimize katılarak fikirlerini ortaya koyma şansını yakalıyor” dedi. İHA