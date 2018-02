Türkiye Gazetesi

Casper Üst Yöneticisi (CEO) Charlotte Lamprecht, şirketin Ümraniye’deki binasında şu an bilgisayar üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek “Akıllı telefon endüstrisi, Türkiye’de çok geniş bir sektör. Geçtiğimiz yıl burada yaklaşık 12 milyonun üzerinde akıllı telefon satıldı. Bu sebeple Türkiye’deki üretimimize 2018’de akıllı telefon üretimini ekleyeceğiz. Hedefimiz, önümüzdeki senelerde akıllı telefon üretimimizin de tamamını burada gerçekleştirmek. İlk etapta on binlerce adet üretimden söz edebiliriz. Hepsini buraya çekmek için fiziksel bir inşaat yapılması gerekiyor. 2018 yılında bütün pazara odaklanacağız. Bayi ve satış kanallarımız sayesinde hem devlet hem de kurumsal yerlere ürünlerimizle gireceğiz. Şu an bayi sayımız 500, bu yıl Türkiye genelinde bin 500 adet bayi açmayı hedefliyoruz” diye konuştu.