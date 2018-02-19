Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Barcelona maçı şifresiz canlı izle linki haberi ile birlikteyiz. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçlarında Barcelona, Chelsea konuk olacak. Messi, Suarez ve Iniestalı La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estiren Barcelona... İki dev İngiltere'de son 16 turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Barça rakibini yenerek ikinci maça avantajlı çıkmak istiyor. Chelsea ise evinde avantajı kapma peşinde. Peki Cüneyt Çakır'ın yöneteceği bu dev karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda şifresiz yayınlanacak? İşte detaylar...

Chelsea - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Stamford Bridge 20 Şubat Salı günü saat 22:45'de başlayacak karşılaşma Tivibu Spor 3 kanalından canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detayları turkiyegazetesi.com.tr'de...

Chelsea evinde yenilmedi

Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Roma, Atletico Madrid ve Qarabağ'ın yer aldığı grupta mücadele etti. İngilizler Roma ile birlikte 11 puan topladı ancak averaj ile gruptan ikinci çıktı. Conte'nin öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Chelsea kendi sahasında çıktığı 3 maçın birini kazandı ikisinde ise berabere kaldı.

Barça yenilgisiz

Barcelona La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde lider durumda. Catalan ekibi Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Sportig Lizbon ve Olympiakos'un yer aldığı D Grubu'nda mücadele etti. 6 maçta 4 kez kazanan ve 2 kez de berabere kalan Messi'nin arkadaşları gruptan lider çıktı.

Tek eksik var

Barcelona'da bu önemli maç öncesinde tek eksik Nelson Semedo. Bu oyuncu dışında iki takımda da eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Cüneyt Çakır yönetecek

Chelsea ile Barcelona arasında salı akşamı oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Salı günü Stamford Bridge Stadı’nda 22.45'te başlayacak ilk maça atanan Çakır en son 6 yıl önce iki takım arasında oynanan yarı final karşılaşmasını yönetti.

Camp Nou’da oynanan ve 2-2 sona eren mücadelede Çakır, John Terry’i kırmızı kartla oyundan atmıştı.

Cüneyt Çakır bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında 3 maçta düdük çaldı.

İşte Çakır’ın bu sezon yönettiği maçlar:

01.11.2017 Tottenham-Real Madrid: 3-1

27.09.2017 A.Madrid-Chelsea: 1-2

05.12.2017 B.Münih-Paris SG: 3-1