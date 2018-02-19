Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor'da dün eleme gecesi yaşandı. Gönüllülerin dokunulmazlık oyununu kaybetmesinin ardından potaya girecek isimler belli oldu. Eleme konseyinde ilk çıkan isim Cumali oldu. Funda Yağmur'un Ramazan ise Marcus'un ismini söyledi. Eleme adayları Cumali, Yağmur ve Marcus oldu. Adriana Lima ile tanışıklığını dile getiren Marcus sevenleri tarafından Survivor Marcus elendi mi? diye aratılmaya başlandı. Acun Ilıcalı elemeden elde edilen gelir Mehmetçik vakfına bağışlayacağını duyurdu. Peki Marcus kimdir, kaç yaşında, nereli? Marcus Adriana Lima'yı nereden tanıyor? İşte Survivor Marcus hakkında merak ettikleriniz

SURVİVOR MARCUS KİMDİR?

Tam adı Yiğit Marcus Aral olan Survivor Marcus, eğitimini University Of Miami’de tamamlamıştır. İstanbul’da yer alan model ajansında 3 yıl çalıştıktan sonra 2010 yılında California’ya yerleşen Marcus, burada da İstanbul’da yapmakta olduğu işini devam ettirmiş.

Şirketin yöneticiliğini üstlenmekte olan Yiğit Marcus Aral, yazılım mühendisi.

Her şeyi geride bırakıp Survivor’a gittiğini ifade eden Marcus, sosyal paylaşım platformunda şu ifadelere yer vermiştir;

“Evi ve yaşamı bırakıp gitmek her zaman çok zor, nereye ve ne kadar gideceğini bilmemek de çabası ama şu an zaman macera zamanı”

ADRİANA LİMA'YI NERDEN TANIYOR?

Acun Ilıcalı “Marcus senin yarışmaya gireceğini öğrendiği zaman Adriana Lima bana mesaj attı. Marcus giriyormuş dedi şoktaydı. Bende evet dedim. Galiba onu da tanıyorsun Maimi’den galiba” dedi.

Marcus ise “Eet Maimi’den tanıyorum. Uzun seneler oldu” karşılığıın verdi.

Acun şöyle devam etti: “Bana da gerçek mi dedi. Gerçek dedim. Yapamaz dedi. Yapacakmış dedim. Bayağı bir şakalaştık.”

Amerika’da yaşayan Marcus Aral’ın dünyaca ünlü model Adriana Lima ile arkadaş olduğu ortaya çıkmıştı.