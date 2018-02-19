Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında dün sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı. Yeşil-beyazlılar, ara vermeden deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Dün ilk 11’de oynayan oyuncular, antrenman sahasında yapılan toplantının ardından kondisyon salonunda çalışmalarını sürdürdü.

Dünkü karşılaşmada forma giymeyen ve az süre alan oyuncular ise ısınma koşularının ardından topla birlikte çalışmalar gerçekleştirdi.

BADU’DAN KÖTÜ HABER

Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle 3 maçtır forma giyemeyen ve bir süredir Dubai’de tedavi gören Senegalli yıldız Moussa Sow, hafif sakatlığı bulunan Jires Kembo ile birlikte takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenman eksikliği sebebiyle kuvvet çalışmalarını sürdürecek olan Sow’un çarşamba günü takımla birlikte çalışmalarına başlaması ve Galatasaray maçında da sahada yer alması bekleniyor. Öte yandan Badu’nun ise diz iç yan bağlarında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Bursaspor, yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.