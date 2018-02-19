Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayern Münih Beşiktaş maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki haberimizde. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Alman devi Bayern Münih, temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk ediyor. Türk futbolseverlerin heyecan içinde beklediği dev karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Peki Bayern Münih Beşiktaş maçı şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MÜNİH İLE ÜÇÜNCÜ DEFA

Beşiktaş ile Bayern Münih şimdiye kadar iki defa karşı karşıya geldi. İki takım, daha önce 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup maçlarında mücadele etmiş ve oynanan iki maçı da Bayern Münih 2-0’lık skorlarla kazanmıştı. Alman takımlarıyla bugüne kadar 9 kez karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Kara Kartal’ın aldığı iki galibiyet de bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Leipzig ile oynadığı karşılaşmalardı. Beşiktaş, evinde rakibini 2-0 mağlup ederken, deplasmanda da sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ GRUPLARDA TARİHE GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez son 16 turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, grup aşamasını ise Türk futbol tarihine geçerek tamamlamıştı. Şenol Güneş’in takımı, G Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmayı da namağlup tamamlayarak, grubunu yenilgisiz bitiren ilk Türk takımı unvanını almıştı. Beşiktaş, aynı zamanda topladığı 14 puanla da en fazla puan toplayan Türk ekibi oldu.

MÜNİH EVİNDE GEÇİT VERMİYOR

Bayern Münih, evinde oynadığı son 20 Şampiyonlar Ligi’nin 19’unu kazanma başarısı gösterdi. Allianz Arena’yı adeta yıkılmaz kale haline getiren Alman temsilcisi, bu süredeki tek yenilgisini ise geçen sezon çeyrek finalde 2-1’lik skorla Real Madrid’e karşı almıştı. Beşiktaş karşısında da bu seriyi devam ettirmenin hesaplarını yapan Münih, Şampiyonlar Ligi’ne katıldığı son sekiz sezonun altısında da en az yarı final gördü.

DÜDÜK OVIDIU HATEGAN’IN

Allianz Arena’da yarın TSİ 22.45’te başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan’ın yardımcılıklarını Octavian ovre ve Sebastian Gheorghe yapacak. Istvan Kovacs ile Sebastian Coltescu’nun çizgi hakemi olarak görev alacağı zorlu müsabakanın dördüncü hakemi ise Radu Ghinguleac olacak.