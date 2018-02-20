Chelsea Barcelona şifresiz veren yabancı kanallar 

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Barcelona maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesini edinerek Chelsea Barça maçını şifresiz izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu gecenin en önemli maçı Türk futbol severler için Bayern Mühin Beşiktaş maçı ancak; nefesleri kesecek bir maç daha futbol severler tarafından ilgi ile takip edilecek: Chelsea Barcelona... Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Roma, Atletico Madrid ve Karabağ ile mücadele eden, oynadığı 6 maçın ardından 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 11 puanla Roma'nın ardından 2. sırada bir üst tura çıkma başarısı gösteren Premier Lig devi Chelsea, D Grubu'nda 4 galibiyet, 2 beraberlikle gruplarda mağlubiyet yüzü görmeden 14 puanla Juventus, Sporting Lizbon ve Olympiakos'u geride bırakarak lider konumunda son 16'ya çıkan Katalan devi Barcelona'yı kendi evinde konuk edecek. Saha ve seyirci avantajını elinde bulundura Chelsea, Barça karşısında avantajlı bir skor alarak bir üst tur şansını ilk maçta bitirmek istiyor. Barcelona ise güçlü rakibi karşısında gol veya goller bularak tur şansını riske atmamak için sahaya çıkıyor. Barcelona Chelsea maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde bulunuyor. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Chelsea Barcelona maçı saat 22:45'te Tivibu Spor 3 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Beşiktaş Bayern Münih maçının yanında birçok futbol sever ise Barcelona Chelsea maçını şifresiz izlemek için internetten yayıncı kuruluşlarını araştırıyor. İşte Chelsea Barcelona maçı kadro, yayın bilgileri ve merak ettiğiniz tüm detaylar...

Chelsea Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Chelsea sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek. 20 Şubat Salı akşamı Londra'da Stamford Bridge'de oynanacak dev müsabakada FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Heyecanla beklenen Chelsea-Barcelona maçı Tivibu Spor 3'ten canlı izlenebilecek.

Chelsea Barcelona maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Zorlu mücadeleyi hake Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in çizgi hakemi olarak görev alacağı bu zorlu karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

Chelsea, Barcelona karşısında güven vermiyor

Premier Lig'in son şampiyonu Chelsea geçen sezon Antonio Conte yönetiminde şampiyonluğa ulaşsa da bu sezon beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından kopan takım Şampiyonlar Ligi'nde ise yoluna devam ediyor. Finali hedefleyen takımlardan biri olan Chelsea bu ilk maçta iyi bir sonuca imza atarak Barcelona deplasmanına güçlü bir şekilde çıkmak istiyor.

Barcelona fırtına gibi

Ernesto Valverde yönetiminde şu ana kadar harika işlere imza atan takım bu grafiği sürdürmek istiyor. Ligde namağlup liderliğini sürdüren takım, Şampiyonlar Ligi'nde de grup etabını yenilgisiz tamamladı. İyi bir ivme yakalayan ve bunun bozulmasını istemeyen Barcelona, Chelsea karşısında ilk maçta turu getirecek sonucu alarak Camp Nou'da oynanacak maçta taraftarı önüne rahat çıkmak istiyor.

Chelsea Barcelona mücadelesinde eşitlik bozulabilir

İki takım bugüne kadar hazırlık maçları dahil olmak üzere 16 maçta karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 5'ini Barcelona, 5'ini ise Chelsea kazanırken, 6 maç ise berabere sonuçlandı. Bu maçın galibi olması halinde rekabette öne geçmiş olacak.

Chelsea Barcelona şifresiz veren yabancı kanallar

Chelsea - Barcelona maçı TSİ 22.45'te başlayacak. Maç Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayınlanacak. Aynı zamanda bu maçı uluslararası şu kanallar da canlı olarak verecek;

Sony Ten 2, BeIN Sport international, BT Sport 2, RSI La 2, K-Sport 1, Sportsmax 2, Supersport 5, Fox Sports, AZTV, Sky Sport, Sony LIV, CCTV 5+, Canal + Sport, Klik Sport, Arena Sport, TV3+ HD, 1TV, M4 Sports, Canal 3, ELTA TV, Antena 3...

Chelsea Barcelona maçı öncesi son detaylar

Chelsea - Barcelona maçı heyecanla beklenirken takımlar son hazırlıklarını yaptılar. Dev maç öncesi Chelsea'de oynayan Fabregas, eski takımı Barcelona'ya karşı ilk onbirde forma giyecek olmanın heyecanını yaşıyor. Chelsea'de Barkley, David Luiz ve Bakayoko'nun sakatlıkları sürüyor. Maçta yer almaları şüpheli. Barcelona da ise Semedo ve Vermaelen sakatlıkları nedeniyle bu maçta yer alamayacak.

İki takım, Şampiyonlar Ligi'nde değişik turlarda 12 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçların 4 tanesini Chelsea kazanırken 3'ü Barcelona lehine sonuçlandı. 5 maç ise berabere sonuçlandı. Barcelona ile Chelsea arasında oynanan son maç, 2015'de oynanan hazırlık maçı idi ve 2-2 berabere bitti.

Chelsea ile Barcelona arasındaki en farklı skorla biten maç 1996 yılında Fuar Şehirleri Kupası yarı final karşılaşması idi ve maç Barcelona'nın 5-0 üstünlüğü ile sona erdi.

2011/2012 Barcelona 2 - 2 Chelsea

2011/2012 Chelsea 1 - 0 Barcelona

2008/2009 Chelsea 1 - 1 Barcelona

2008/2009 Barcelona 0 - 0 Chelsea

2006/2007 Barcelona 2 - 2 Chelsea

2006/2007 Chelsea 1 - 0 Barcelona

2005/2006 Barcelona 1 - 1 Chelsea

2005/2006 Chelsea 1 - 2 Barcelona

2004/2005 Chelsea 4 - 2 Barcelona

2004/2005 Barcelona 2 - 1 Chelsea

1999/2000 Barcelona 5 - 1 Chelsea

1999/2000 Chelsea 3 - 1 Barcelona

Chelsea Barcelona maçında muhtemel kadrolar

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Cahill; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; Hazard, Pedro; Morata

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Paulinho, Rakitić; Iniesta, Messi, Suárez