Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2018'in genç yarışmacısı Yağmur Banda hakkında merak edilen bilgiler haberimizde. Sportif yapısıyla dikkat çeken Yağmur Banda’nın hayat hikayesi izleyenler tarafından merakla araştırılıyor. Yağmur Banda'nın Taekwondo alanında Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra bir çok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. Yağmur, eleme konseyinde Funda'nın ismini söylemesi ile eleme adayı oldu. Peki Yağmur Banda kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte Survivor 2018 All Star-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer alan Yağmur Banda ile ilgili detaylar…

YAĞMUR BANDA ADAYA GİDERKEN BU SÖZLERİ SÖYLEDİ

“İzmir’de başlayan hırslı yolculuğumun sonundayım.. Dominik Cumhuriyetine hakim olmaya gidiyorum.. Hayatım boyunca istediğim herşeyi emek vererek başardım,hep mücadele ettim.. Bu yola hedeflerim için çıktım. Beni tanımadan, görmeden seven tüm takipçilerim, her an destekçim olan ailem ve arkadaşlarım, bundan sonraki etapta desteğinize daha fazla ihtiyacım olacak..

Sizleri cok seviyorum.

Ben kendime güveniyorum siz de güveninizi eksik etmeyin.. Hoşçakalın”

YAĞMUR BANDA ADA KONSEYİNDE NE DEDİ?

Funda'ya kırgın değilim. Ben Survivor'a yol arkadaşı arkadaş bulmaya gelmedim.

YAĞMUR BANDA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yağmur Banda, 1998 yılında İzmir'de doğdu. Spor kariyerinde başarılı olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Taekwondo takımındadır. 2012 yılında 55 kilolda Türkiye Taekwondo şampiyonluğu elde eden genç sporcunun annesi Deniz Eryılmaz Banda, babası ise Hamit Banda'dır.

2006 yılında başladığı Taekwondo sporunun yanı sıra birçok spor dalıyla ilgilenen Yağmur Banda, özellikle yüzme dalında başarısı ön plandadır. Yağmur Banda, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönülüler kadrosunda yer alıyor.