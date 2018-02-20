Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor Cumali Akgül, gönüllüler takımının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Survivor 2018'de yer almak için Iğdır’dan yürüyerek İstanbul’a gelen Cumali Akgül’ün hayat hikayesi merak ediliyor. Cumali, oynanan ilk dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potasına girdi. Peki Survivor Cumali Akgül kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? İşte Cumali Akgül’ün hayatına dair ayrıntılar…

BEYAZIT ÖZTÜRK ISRAR ETTİ!

Survivor 2018’in ilk yarışmacısı belli oldu. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı Iğdır’dan İstanbul’a yürüyen Cumali Akgül oldu.

Önümüzdeki sezon değişik bir konsept ile başlayacak olan Survivor 2018’in katılımcıları belli oldu. Açıklanan ilk isim Cumali Akgül oldu. Survivor 2018 için planlanılan farklı konsept hakkında ayrıntılı bilgi Acun Ilıcalı tarafından önümüzdeki hafta açıklanacak.

YARIŞMAYA KATILABİLMEK İÇİN 1600 KM YOL YÜRÜDÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Survivor’a aşık olduğunu iddia eden Akgül, dün akşam Acun Ilıcalı’nın da konuk olduğu Beyaz Show’a katıldı. Beyazıt Öztürk’ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül’ü Survivor kadrosuna dahil etti.

Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamadı. Ilıcalı; “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” Dedi.

CUMALİ AKGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Cumali Akgül, Iğdır'da dünyaya geldi. 32 yaşında olan Akgül, daha önceden de Survivor'a başvurmuş ancak kabul edilmemiştir.

Programa katılarak yarışmacı olmak için Iğdır'dan İstanbul'a 50 kilometre boyunca yürüdü. Cumali Akgül, geçtiğimiz günlerde de Beyaz Show'a katılmış ve Acun Ilıcalı, canlı yayında Cumali Akgül'ün Survivor gönüller takımı kadrosuna alındığını duyurmuştu.

Böylece Cumali Akgül, Survivor'a katılmak için yaptığı 50 gün süren 1500 kilometrelik yürüyüş sonrasında Survivor'da yarışmaya katılma şansı elde etmiştir.

32 yaşındaki Cumali Akgül, Survivor yarışmasının kendi yaşam tarzını yaşattığını ve bundan dolayı yarışmaya müracaat ettiğini belirtti.