Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada keçiboynuzu tozu çikolata bileşimine belirli oranda ilave edilerek yüksek besin değeri içeren keçiboynuzunun çikolataya eklenerek tüketim alanı genişletildi.

Bu kapsamda Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zekai Tarakçı ve Yrd. Doç. Dr. Sümeyye Şahin, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı makamında ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Keçiboynuzunun faydaları arasında, kan şekerini düzenleyici, iltihap önleyici, yüksek tansiyonu düşürücü, belirli kanser tiplerini önleyici birçok faydası olduğunu belirten Sümeyye Şahin, keçiboynuzunun genellikle pekmez olarak kullanıldığını ve buruk tadı nedeniyle dar bir tüketici sınıfına hitap ettiğini belirtti. Şahin, bu çalışma ile beslenme açısından önemli besin öğelerini içeren keçiboynuzunun çikolata ile birlikte tüketici portföyü genişletilerek özellikle çocukların severek tüketebileceği eğlenceli bir sunuma kavuşturulduğunu ifade etti.